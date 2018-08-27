Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Sterlin 8’i geçti

Sterlin/TL ise şu anda 8,0158 seviyesinde işlem görüyor.

Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL, 6,12’nin üzerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,1484 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9747’yi görmesinin ardından 6.19 seviyesini aştı. Kur ardından biraz gevşeyerek 6.10 seviyelerine indi. Dolar/TL saat 14.20 itibariyle 6,2346 liradan işlem görüyor.

Euro/TL de 7.18 seviyesini gördü. Şu sıralar ise 7,2514 civarından işlem görüyor.

Piyasalar Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ile ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeleri takip ediyor.

Dolar, küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü yaptığı kademeli faiz artırımları beklentileriyle uyumlu konuşmanın ardından piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Sterlin’de son durum

Sterlin/TL ise şu anda 7,8948 seviyesinde işlem görüyor.