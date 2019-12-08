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Son dakika gelen beraberlik

8 Aralık 2019
Mustafa Bahadır

İki ekip açısından  büyük  önem taşıyan maçta  Binatlı  ile Çetinkaya  Güzelyurt’ta  karşı karşıya geldi. Cezalı olan Serkan Önet,Allen ve Ceylan gibi oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkan Çetikaya karşısında, Binatlı ideale yakın kadrosu ile sahada yer aldı. Konuk  Çetinkaya  son anlara kadar üstün getirdiği  maçta Binatlı’nın golüne engel olamadı  ve sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Binatlı  ise uzatmanın  son dakikasında  bulduğu golle adeta bir puanı  kurtarmış oldu.Oyunun  ilk yarısında Çetinkaya,ikinci yarısında da Binatlı etkili görülürken  maçta oluşan skor iki takıma da pek fayda sağlamadı.

Oyuna daha iyi başlangıç yapan Çetinkaya  Binatlı  kalesinde etkili ataklar geliştirdi. Özellikle Mustafa  Yaşinses ve Mathew  Binatlı  defansını  zorlayan  isimlerdi. Nitekim Mustafa Yaşinses kendi yarattığı pozisyonda takımına  penaltıyı kazandırdı  ve penaltıyı gole çeviren isim oldu.Golden  sonra da  iyi oyununu devam ettiren  sarı-kırmızılılar   fırsatlar  buldularsa da bunları  değerlendiremediler.Binatlı  ise ilk yarı  istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

İkinci yarıya  M.Ali’yi oyuna alarak başlayan  ev sahibi ekip, bu oyuncunun getirdiği  toplar ile  rakip kaleyi  oldukça zorladı. Son vuruşu yapamayan  sarı-yeşilliler   istediği golü bulmakta zorlandı. Çetinkaya  ise skor avantajını koruyarak , kontra ataklarla  etkili olmaya çalıştı. Maçın kırılma anı ise Mathew  karşı karşıya pozisyonda  kaleci Yunus’u geçememesi oldu. Eğer  bu pozisyon gol ile sonuçlansaydı, Çetinkaya  maçı alıp götürebilirdi. Oyunun özellikle  son bölümleri  oldukça heyecanlı geçti. Binatlı  eşitliği sağlamak  için tüm hatları ile Çetinkaya  kalesine yüklendi. Ve beklediği  golü uzatmanın son anlarında  ikinci yarı oyuna giren Mehmet Neşe ile buldu. Kalan  sürede başka  gol olmayınca taraflar sahadan  beraberlikle ayrılarak,haftayı  birer puanla kapamış oldular.

Maçın hakemi  Emre Öztaşlı verdiği ve vermediği kararlar ile iki tarafında tepkisini  çekti.

 

 

 



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