Son dakika gelen beraberlik

İki ekip açısından büyük önem taşıyan maçta Binatlı ile Çetinkaya Güzelyurt’ta karşı karşıya geldi. Cezalı olan Serkan Önet,Allen ve Ceylan gibi oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkan Çetikaya karşısında, Binatlı ideale yakın kadrosu ile sahada yer aldı. Konuk Çetinkaya son anlara kadar üstün getirdiği maçta Binatlı’nın golüne engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Binatlı ise uzatmanın son dakikasında bulduğu golle adeta bir puanı kurtarmış oldu.Oyunun ilk yarısında Çetinkaya,ikinci yarısında da Binatlı etkili görülürken maçta oluşan skor iki takıma da pek fayda sağlamadı.

Oyuna daha iyi başlangıç yapan Çetinkaya Binatlı kalesinde etkili ataklar geliştirdi. Özellikle Mustafa Yaşinses ve Mathew Binatlı defansını zorlayan isimlerdi. Nitekim Mustafa Yaşinses kendi yarattığı pozisyonda takımına penaltıyı kazandırdı ve penaltıyı gole çeviren isim oldu.Golden sonra da iyi oyununu devam ettiren sarı-kırmızılılar fırsatlar buldularsa da bunları değerlendiremediler.Binatlı ise ilk yarı istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

İkinci yarıya M.Ali’yi oyuna alarak başlayan ev sahibi ekip, bu oyuncunun getirdiği toplar ile rakip kaleyi oldukça zorladı. Son vuruşu yapamayan sarı-yeşilliler istediği golü bulmakta zorlandı. Çetinkaya ise skor avantajını koruyarak , kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Maçın kırılma anı ise Mathew karşı karşıya pozisyonda kaleci Yunus’u geçememesi oldu. Eğer bu pozisyon gol ile sonuçlansaydı, Çetinkaya maçı alıp götürebilirdi. Oyunun özellikle son bölümleri oldukça heyecanlı geçti. Binatlı eşitliği sağlamak için tüm hatları ile Çetinkaya kalesine yüklendi. Ve beklediği golü uzatmanın son anlarında ikinci yarı oyuna giren Mehmet Neşe ile buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrılarak,haftayı birer puanla kapamış oldular.

Maçın hakemi Emre Öztaşlı verdiği ve vermediği kararlar ile iki tarafında tepkisini çekti.