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Sevinen ve üzülen yok

10 Kasım 2019
Mustafa Bahadır

Haftanın önemli maçında Karadağ’da   Lefke ile  lider TOL karşı karşıya geldi. İki iyi ve koşan ekibin mücadelesinde  doksan dakika sonunda beraberlik  çıkınca her iki takımda haftayı  bir puanla kapamak zorunda kaldı. İlk yarıda TOL iyi gözükürken, ikinci yarıda Lefke oynadığı güzel futbol ile galibiyeti kaçıran taraf oldu. Lefke’de  Semih kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamazken, golcü Kasım yedekler arasındaydı. TOL ise ideale yakın kadrosu ile maça çıktı.

İlk yarıda daha çok istediğini sahaya yansıtan TOL , rakibine oranla daha organize bir oyun ortaya koydu. Defansta  iyi kapanan , orta alanı ve forvet hattını iyi kullanan deplasman ekibi Lefke karşısında daha etkili görüldü. Lefke ise ilk yarıda  istediklerini  bir türlü sahaya yansıtamadı. Özellikle Semih’in olmayışı oyunlarını  etkiledi.Devrenin  sonlarında ise TOL Remzi’nin sık golü ile öne geçmesini bildi.

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Lefke vardı. Tüm hatları ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ev sahibi ekip eğer bulduğu net fırsatları gole çevirseydi TOL’a ilk yenilgisini tattırabilirdi. Isaac’ın akıl dolu golü ile eşitliği sağlayan Lefke, golden sonra sahanın tek hakimiydi. Eğer Aziz şanssız gününde olmasa ve bulduğu yüzde yüzlük fırsatların  birini golle sonuçlandırsa Lefke maçı galibiyetle tamamlayabilirdi. Ancak futbolda bazen de olmayınca  olmuyor. Dün de Aziz  bunu yaşadı.Tabi bazı pozisyonlarda da kaleci Cenk’in kurtarışlarını da es geçmemek lazım. Sonuç olarak dünkü maçta ne sevinen ne de üzülen oldu.

Hakem Serhan Şimşek TOL’un kaydettiği gol öncesi Lefke futbolcusu Okorie’ye  yapılan faulü vermediği gerekçesiyle Lefke cephesinin büyük tepkisini  çekti.



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