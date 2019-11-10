Sevinen ve üzülen yok

Haftanın önemli maçında Karadağ’da Lefke ile lider TOL karşı karşıya geldi. İki iyi ve koşan ekibin mücadelesinde doksan dakika sonunda beraberlik çıkınca her iki takımda haftayı bir puanla kapamak zorunda kaldı. İlk yarıda TOL iyi gözükürken, ikinci yarıda Lefke oynadığı güzel futbol ile galibiyeti kaçıran taraf oldu. Lefke’de Semih kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamazken, golcü Kasım yedekler arasındaydı. TOL ise ideale yakın kadrosu ile maça çıktı.

İlk yarıda daha çok istediğini sahaya yansıtan TOL , rakibine oranla daha organize bir oyun ortaya koydu. Defansta iyi kapanan , orta alanı ve forvet hattını iyi kullanan deplasman ekibi Lefke karşısında daha etkili görüldü. Lefke ise ilk yarıda istediklerini bir türlü sahaya yansıtamadı. Özellikle Semih’in olmayışı oyunlarını etkiledi.Devrenin sonlarında ise TOL Remzi’nin sık golü ile öne geçmesini bildi.

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Lefke vardı. Tüm hatları ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ev sahibi ekip eğer bulduğu net fırsatları gole çevirseydi TOL’a ilk yenilgisini tattırabilirdi. Isaac’ın akıl dolu golü ile eşitliği sağlayan Lefke, golden sonra sahanın tek hakimiydi. Eğer Aziz şanssız gününde olmasa ve bulduğu yüzde yüzlük fırsatların birini golle sonuçlandırsa Lefke maçı galibiyetle tamamlayabilirdi. Ancak futbolda bazen de olmayınca olmuyor. Dün de Aziz bunu yaşadı.Tabi bazı pozisyonlarda da kaleci Cenk’in kurtarışlarını da es geçmemek lazım. Sonuç olarak dünkü maçta ne sevinen ne de üzülen oldu.

Hakem Serhan Şimşek TOL’un kaydettiği gol öncesi Lefke futbolcusu Okorie’ye yapılan faulü vermediği gerekçesiyle Lefke cephesinin büyük tepkisini çekti.