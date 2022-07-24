Sendikalar, maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameyi, Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor

Sendikalar, maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameyi, Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını ve kararnamenin iptali için dava dosyalayacaklarını duyurdu.

KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN,DEV-İŞ HÜR-İŞ KOOP-SEN,GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN,BES,TIP-İŞ MALİYE-SEN,DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“UBP,YDP ve DP Hükümeti’nin dün yayınladığı Resmi Gazete ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Kooperatiflerde, Vakıflarda, Belediyelerde, Bakanlıklara bağlı her ne ad altında isterse olsun özel yasa ile kurulan dairelerde, çalışan ve emekli olanlardan, Sosyal Sigorta emeklisinden, maaş, 13.Maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemelerden kesinti yapılmasını içeren Yasa Gücünde Kararname’yi sendikalarımız yarın saat 10:30’da Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak ve kararnamenin iptali için dava dosyalayacaktır.

Sendikalarımız saat 10:30 da Lefkoşa Mahkemeleri önünde bir de basın açıklaması yapacaktır.”