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Semih maçı çevirdi

27 Ekim 2019
Mustafa Bahadır

Geçtiğimiz hafta deplasmanda G.Gücü’nü  mağlup ederek  ligdeki  ilk galibiyetini alan Lefke, sahasında konuk ettiği Düzkaya’yı  zorlanmasına rağmen üç golle geçmeyi başardı ve bu sezon sahasında da ilk galibiyetini  almış oldu.

Uzun süre rakibi karşısında karşılaşmayı  yenik götüren Lefke, son on dakikada Semih’in sahneye  çıkması ile  rakibini  mağlup etti ve sahaya gelen taraftarlarını  mutlu etti. Şık bir gol atan ve ikinci golün atılmasında büyük rolü olan  Semih  Lefke adına  maçı çeviren  isimdi. Deplasman  ekibi Düzkaya ise rakibi karşısında zaman zaman daha iyi bir futbol oynamasına rağmen son on dakikada kalesindeki gollere engel olamayınca puan ve puanlar  alacağı maçı yenik kapamak zorunda kaldı.

Maçın genelinde her iki takımda temkinli  bir oyun oynamayı tercih etti. Karşılaşmanın  ilk yarısı oldukça düşük bir tempoda  oynandı. Her iki takımda  çok nadir buldukları  fırsatları  golle  sonuçlandıramadı. Ev sahibi Lefke  istediği oyunu sahaya yansıtamazken, Düzkaya oynadığı futbol ile  rakibine oranla daha organize görüldü. ilk yarıda her iki ekipte  gol bulamayınca devre  golsüz sona erdi.

İkinci yarıya daha atak başlayan  Düzkaya  golü bulan taraf oldu. Kazanılan serbest atışı kullanan Binyaa topu Şahin ile buluşturdu. Bu oyuncu da boş kaleye topu kafa ile ağlara gönderince Düzkaya öne geçmeyi başardı. Gelen golden sonra Lefke  eşitliği sağlamak, Düzkaya ise konta ataklar ile farkı artırmak için mücadele etti.Maçın bu skorla bitmesi beklenirken sahneye çıkan Semih  önce jeneriklik bir gol ile eşitliği sağladı ve ardından da kazandırdığı serbest vuruşla takım arkadaşı Yılmaz’ın galibiyet golünü atmasına vesile oldu. Bir anda  yenik duruma düşen Düzkaya eşitlik için yüklendiyse de uzatma anlarında kalesinde bir gol daha gördü ve uzun süre önde getirdiği maçı yenik tamamlamış oldu. Lefke  ise son on dakikada oyuna biraz ağırlığını koyunca giden maçı lehine çevirmeyi başardı ve çok önemli bir galibiyeti hanesine yazdırdı.

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