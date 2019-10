Semih maçı çevirdi

Geçtiğimiz hafta deplasmanda G.Gücü’nü mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Lefke, sahasında konuk ettiği Düzkaya’yı zorlanmasına rağmen üç golle geçmeyi başardı ve bu sezon sahasında da ilk galibiyetini almış oldu.

Uzun süre rakibi karşısında karşılaşmayı yenik götüren Lefke, son on dakikada Semih’in sahneye çıkması ile rakibini mağlup etti ve sahaya gelen taraftarlarını mutlu etti. Şık bir gol atan ve ikinci golün atılmasında büyük rolü olan Semih Lefke adına maçı çeviren isimdi. Deplasman ekibi Düzkaya ise rakibi karşısında zaman zaman daha iyi bir futbol oynamasına rağmen son on dakikada kalesindeki gollere engel olamayınca puan ve puanlar alacağı maçı yenik kapamak zorunda kaldı.

Maçın genelinde her iki takımda temkinli bir oyun oynamayı tercih etti. Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük bir tempoda oynandı. Her iki takımda çok nadir buldukları fırsatları golle sonuçlandıramadı. Ev sahibi Lefke istediği oyunu sahaya yansıtamazken, Düzkaya oynadığı futbol ile rakibine oranla daha organize görüldü. ilk yarıda her iki ekipte gol bulamayınca devre golsüz sona erdi.

İkinci yarıya daha atak başlayan Düzkaya golü bulan taraf oldu. Kazanılan serbest atışı kullanan Binyaa topu Şahin ile buluşturdu. Bu oyuncu da boş kaleye topu kafa ile ağlara gönderince Düzkaya öne geçmeyi başardı. Gelen golden sonra Lefke eşitliği sağlamak, Düzkaya ise konta ataklar ile farkı artırmak için mücadele etti.Maçın bu skorla bitmesi beklenirken sahneye çıkan Semih önce jeneriklik bir gol ile eşitliği sağladı ve ardından da kazandırdığı serbest vuruşla takım arkadaşı Yılmaz’ın galibiyet golünü atmasına vesile oldu. Bir anda yenik duruma düşen Düzkaya eşitlik için yüklendiyse de uzatma anlarında kalesinde bir gol daha gördü ve uzun süre önde getirdiği maçı yenik tamamlamış oldu. Lefke ise son on dakikada oyuna biraz ağırlığını koyunca giden maçı lehine çevirmeyi başardı ve çok önemli bir galibiyeti hanesine yazdırdı.