Dipkarpaz’da ve Lefkoşa’da rahatsızlanarak hayatlarını kaybeden Şefik Güney ve İsmet Dakdevir’in otopsi sonuçları açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“28.02.2020 tarihli Basın Bülteninde, 27.02.2020 tarihinde, Dipkarpaz’da Şefik GÜNEY’in (E-55) kalmakta olduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturama devam etmektedir.

28.02.2020 tarihli Basın Bülteninde, 27.02.2020 tarihinde, Lefkoşa’da İsmet DAKDEVİR (K-61) rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Müteveffiyenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “ kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”