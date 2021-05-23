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Sedat Peker’den Erkan Yıldırım ve Halil Falyalı ortak iddiası!

Peker: Uyuşturucu ve kara para aklama Halil Falyalı’dan geçiyor

23 Mayıs 2021
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Sedat Peker, yayınladığı son videosunda Halil Falyalı ismi dikkat çekti. Türkiye’deki yasa dışı bahisin Falyalı’nın kontrolünde olduğunu ileri süren Peker, Erkan Yıldırım ile Falyalı’nın ortak olduğunu iddia etti. Falyalı’nın kokain trafiğinde kilit isim olduğunu ifade eden Peker’den şok iddialar:





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23 Mayıs 2021


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