Sedat Peker’den Erkan Yıldırım ve Halil Falyalı ortak iddiası!

\r\n\r\n\r\nSedat Peker, yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 son videosunda Halil Falyal\u0131 ismi dikkat \u00e7ekti. T\u00fcrkiye'deki yasa d\u0131\u015f\u0131 bahisin Falyal\u0131'n\u0131n kontrol\u00fcnde oldu\u011funu ileri s\u00fcren Peker, Erkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile Falyal\u0131'n\u0131n ortak oldu\u011funu iddia etti. Falyal\u0131'n\u0131n kokain trafi\u011finde kilit isim oldu\u011funu ifade eden Peker'den \u015fok iddialar:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSedat Peker, uyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve yasad\u0131\u015f\u0131 bahis siteleri i\u00e7in \u201cT\u00fcm para transferi K\u0131br\u0131s\u2019tan d\u00f6n\u00fcyor\u201d ifadesiyle Halil Falyal\u0131\u2019y\u0131 hedef ald\u0131. Falyal\u0131\u2019n\u0131n kara para aklama yaparak zenginle\u015fti\u011fini belirten Peker\u2019in a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sonra Halil Falyal\u0131\u2019n\u0131n kim oldu\u011fu merak konusu oldu. Sedat Peker'in bahsetti\u011fi Halil Falyal\u0131 kimdir? \u0130\u015fte detaylar\u2026\r\n\r\nHAL\u0130L FALYALI'NIN 10 DOSYASI VAR T\u00dcRK\u0130YE'DE AMA B\u0130R \u015eEY YAPILMIYOR!\r\n\r\nSedat Peker, Halil Falyal\u0131'n\u0131n uyu\u015fturucu trafi\u011fi noktas\u0131nda kilit bir isim oldu\u011funu belirtirken, T\u00fcrkiye'de 10 dosyas\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen hakk\u0131nda i\u015flem yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n\u0130\u015fte Peker'in Halil Falyal\u0131 hakk\u0131ndaki a\u00e7\u0131klamalar\u0131:\r\n\r\n"Kokain, T\u00fcrkiye'ye giri\u015f yapt\u0131ktan sonra uzun yatlarla da\u011f\u0131l\u0131r. Suriye \u00fczerinden yap\u0131l\u0131yor. Para trafi\u011fi nas\u0131l oluyor? K\u0131br\u0131s halil falyal\u0131. \u00a0T\u00fcm para trafi\u011fi burdan d\u00f6n\u00fcyor. Falyal\u0131 denen \u015fah\u0131s 20 sene evvel hi\u00e7bir \u015feyi olmayan adam k\u0131br\u0131s\u0131n sahibi. Biz \u00f6v\u00fcn\u00fcyoruz ya k\u0131br\u0131sa gittik 50 tane fet\u00f6c\u00fc ald\u0131k, daha iyi 500 tane almak laz\u0131m. Su\u00e7 gruplar\u0131n\u0131 ald\u0131k geldik. Halil falyal\u0131n\u0131n trde 10 tane dosyas\u0131 var. Neden halil falyal\u0131y\u0131 trye getirmiyorsunuz? T\u00fcm yasad\u0131\u015f\u0131 bahis i\u015fleri ondan ge\u00e7iyor. Devletin resmi raporlar\u0131nda da var. Bu adam\u0131 ABD almak istiyor olam\u0131yor. Di\u011fer \u00fclkeler almak istiyor alam\u0131yor.\r\n\r\nErkan y\u0131ld\u0131r\u0131m K\u0131br\u0131sa gitti\u011finde ya oteli ya da casinolarda misafir oluyor. Binali y\u0131ld\u0131r\u0131m\u0131n bu organizasyon i\u00e7inde oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Ancak ilk zamanlar erkan y\u0131ld\u0131r\u0131m ile \u00e7ektikleri kasetleri( kumar kasedi de\u011fil ba\u015fka kasetleri r\u00fc\u015fvettir, \u015feydir diyor) daha sonra bunu bu i\u015fe y\u00f6nlendirdiler ve bu i\u015fin aparat\u0131 hale geldiler. T\u00fcrkiye'ye geli\u015fi gidi\u015fi bu \u015fekilde."\r\n\r\n\r\n\r\n