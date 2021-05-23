Sedat Peker’den Erkan Yıldırım ve Halil Falyalı ortak iddiası!

Sedat Peker, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı bahis siteleri için “Tüm para transferi Kıbrıs’tan dönüyor” ifadesiyle Halil Falyalı’yı hedef aldı. Falyalı’nın kara para aklama yaparak zenginleştiğini belirten Peker’in açıklamalarından sonra Halil Falyalı’nın kim olduğu merak konusu oldu. Sedat Peker’in bahsettiği Halil Falyalı kimdir? İşte detaylar…

HALİL FALYALI’NIN 10 DOSYASI VAR TÜRKİYE’DE AMA BİR ŞEY YAPILMIYOR!

Sedat Peker, Halil Falyalı’nın uyuşturucu trafiği noktasında kilit bir isim olduğunu belirtirken, Türkiye’de 10 dosyası olmasına rağmen hakkında işlem yapılmadığına dikkat çekiyor.

İşte Peker’in Halil Falyalı hakkındaki açıklamaları:

“Kokain, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra uzun yatlarla dağılır. Suriye üzerinden yapılıyor. Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs halil falyalı. Tüm para trafiği burdan dönüyor. Falyalı denen şahıs 20 sene evvel hiçbir şeyi olmayan adam kıbrısın sahibi. Biz övünüyoruz ya kıbrısa gittik 50 tane fetöcü aldık, daha iyi 500 tane almak lazım. Suç gruplarını aldık geldik. Halil falyalının trde 10 tane dosyası var. Neden halil falyalıyı trye getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işleri ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Bu adamı ABD almak istiyor olamıyor. Diğer ülkeler almak istiyor alamıyor.

Erkan yıldırım Kıbrısa gittiğinde ya oteli ya da casinolarda misafir oluyor. Binali yıldırımın bu organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar erkan yıldırım ile çektikleri kasetleri( kumar kasedi değil başka kasetleri rüşvettir, şeydir diyor) daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı hale geldiler. Türkiye’ye gelişi gidişi bu şekilde.”