Sakin ve sabırlı olun

Fevzi BEYAR

Tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de derinden etkileyen Covid-19, bizlerin hayat tarzı olan spor camiasını derinden sarstı! Özellikle futbolseverlerimizi karmaşık duygular içerisine sürükledi. Spor sayfalarına bakıyor telaş ve tedirginliği görüyor, kulüp yetkililerinin bencil şekilde kendi çıkarlarını ön plana çıkarmalarını üzüntü içerisinde izliyorum. Varsa yoksa çıkarlar! Böylesi düşüncüler, sportmenliğe sığmadığı gibi adalet duygularına da ters düşmektedir…

Öncelikle sakin ve sabırlı olmalıyız. Önümüzü görmek için öncelikle ülkemizdeki Corinavirüs belasının seyrini görmemiz gerek! Ancak o zaman futbol liglerimizin planlanmasını yapabiliriz. Ekonomik sıkıntılarımız veya çıkmazlarımız bu sezon için değil önümüzdeki sezon için uygulamaya koymalıyız…

Olası senaryolara geldiğimizde ise üç senaryo mevcut olduğunu görürüz:

(A)Her şey yolunda giderse;

(B) Süre uzarsa;

(C) Süre olmayacak gibiyse;

Her şey yolunda giderse; O zaman hızlı bir şekilde kaldığımız yerden başlarız, şampiyonlar belli olur düşenler düşer. Lig biraz gecikir ama planlandığı gibi biter.

Süre uzarsa; Liglerin başlaması uzaya bilir. Bu durumda ne olabilir? O zaman hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir: Yani Play-Off/Play Out gibi sistemler, onaylamasak da yaşam bulur…

Süre olamayacak gibi ise; Bu çok zor bir senaryo! İnşallah olmaz. O zaman Ligleri tescil veya iptal etmekten başka yapacak bir şeyimiz kalmaz!

Yukarıda saydığım bu üç senaryodan en uygunu en adaletlisi, kaldığımız yerden bugünkü şartlar içerisinde başlan liglerin sonuçlanmasıdır. Malum, maçların ortasında kural değiştirilmez! Bunun için de Futbol Federasyonumuzun akılcı, adaletli bir çerçevede kararlar üretmesidir. Bazılarının öne sürdüğü gibi Genel Kurul’u toplayıp karar verilmesi doğru bir düşünce değildir. Hep birlikte görüyoruz ki, kulüp yetkililerimiz, hep kendi özel çıkarları çerçevesinde fikir ileri sürüyorlar! Unutmamalıyız ki bu tür kararlar, statülerin belirlenmesi gibi konular daha önceleri Genel Kurul’un yetkisinde bulunuyordu, kargaşalar ve futbolumuzu geriye götüren kararlardan kurtulmak için yetki, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na verilmişti. Nedeni ise onların tarafsız, sorumlu ve konu üzerinde uzmanlaşmış kişilerle akıl verişi yapabilme olanağına sahip kişilerden oluşmaktadır. En azıdan olmaları gerekir!

Olası süre konularına gelince, ülkemiz bu yönde avantajlıdır. Nasıl olsa Şampiyonlar Ligi veya ona benzer Uluslar arası turnuvalarda boy göstermiyoruz. Yani bizi sıkıştıran bir olgu mevcut değildir. Normal şartlarda 4 aylık dinlenme süremiz rahatlıkla iki aya düşebilir. Sıcaklar basar ise müsabakaları gece oynatabilme şansına da sahibiz.

Şunu arz ederek yazıma son vereyim. Play-Off sistemiyle şampiyonluğu belirlemek veya ligi bugünkü haliyle tescil etmek adaletsizliğin daniskası olmak yanında etkilenecek kulüplerimize büyük haksızlık olur…