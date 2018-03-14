14 Mart 2018

Beslenme

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yemek-obezite
Beslenme

Yavaş yemek obezite riskini azaltıyor

tuba-günebak
Beslenme

Günebak, beslenme tüyoları verdi

protein
Beslenme

Yeterince protein almadığınızın 7 işareti

Beslenme

“Haftada üç porsiyon kuruyemiş erken ölüm riskini azaltıyor”

kuruyemiş
Beslenme

“Haftada üç porsiyon kuruyemiş erken ölüm riskini azaltıyor”

beslenme
Beslenme

Yılın ilk gününe özel beslenme önerileri

Beslenme

Öğrencilerde “İnternet Kullanımı ve Obezite” araştırması

Beslenme

Yılbaşı sofrasında beslenme hatalarına dikkat

Beslenme

Yılbaşı sabahında ‘akşamdan kalmamak’ için tüketebileceğiniz 10 besin

baskül, kadın
Beslenme

Günde 1800 kalori yeter

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