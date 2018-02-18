Rahat galibiyet

Mağusa Türk Gücü sezon başından bu yana zorlanmadan Gençlik Gücü karşısında farklı bir skorla galip geldi. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü Mağusa Türk Gücü oyuncularındaydı. Gençlik Gücü ilk dakikadan sonuna kadar hemen hemen rakip kalede tehlike yaratacak pozisyonlara giremedi. Skor 2-0 iken direkten dönen top dışında kayda değer bir pozisyonları yoktu. Zaten bu pozisyondan bir dakika sonra iki dakika arayla kalelerinde iki gol daha görünce, 60. dakikadan sonra adeta havlu attılar. Kalan yarım saatlik oyunu Mağusa Türk Gücü istediği gibi oynayıp, birçok gol pozisyonunu da harcadı. 4-0’ın verdiği rahatlık daha fazla gol atmalarına engel oldu. Mağusa Türk Gücü maça rakibine oranla daha istekli ve hızlı başladı. 4. dakikada bulunan gol takımın temposunu daha da artırdı. Gençlik Gücü ise ne bu oyun temposuna ne atılan gollere karşılık verme konusunda bir çaba gösteremeyince yenilgi kaçınılmaz oldu. Kaleci Ferhat’ın kritik kurtarışları olmasa sahadan daha da farklı ayrılabilirlerdi. Defansın arkasına atılan toplarda çok pozisyon verdiler. Mağusa Türk Gücü’nün bu güne kadar yaptığı maçlar göz önüne alındığında sezonun en rahat galibiyetini aldılar diyebilirim. Yalnız bu galibiyeti alırlarken de kaleci Türkkan ve Adil sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İkinci devrenin ilk maçını puansız geçen Mağusa Türk Gücü’ne bu galibiyet ilaç gibi gelirken, Gençlik Gücü dün ortaya koyduğu kötü futbolla önümüzdeki haftalar için iyi bir görüntü çizmedi.