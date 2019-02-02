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Polise metrelerce uzakta 5 kurşun

2 Şubat 2019

Yenişehir’de dün akşam saat 17:40 sıralarında Polis Narkotik Şube’nin çaprazındaki Gifa Airways kurşunlandı

 

Lefkoşa Yenişehir’de  Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Polis Narkotik Şube’nin çaprazındaki Gifa Airways dün akşam saatlerinde kurşunlandı. Saldırı sonucu Gifa Airways ve Yeni Bakış gazetesi sahibi Yusuf Kısa’nın kardeşi Serkan Kısa el bileğinden isabet alarak yaralandı.

 

 

Kısa, hastaneye kaldırıldı

 

Sol  bileğine isabet alan mermi ile yaralanan 45 yaşındaki Serkan Kısa, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yürüyerek geldi koşarak kaçtı

 

Havadis muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre saldırgan Gifa Airways’in önüne yürüyerek geldi ve tabancayla 5 el ateş etti. Saldırgan ateş ettikten sonra koşarak ara sokaklara girdi ve gözden kayboldu.

 

 

Olay yeri kordona alındı

 

Olayın duyulmasının ardından bölgeye giden polis, bina etrafını kordona alarak delil toplamaya başladı. Mermi çekirdeklerinin isabet ettiği yerlerle, kovanların bulunduğu yerler işaretlendi.

 

Arama başlatıldı

Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan polis olay yerini gören güvenlik kameralarının görüntülerine el koydu. Kaçan saldırganın bulunması için de Lefkoşa genelinde arama başlatıldı.

Yunus DİLER

 

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