Polis “şebeke” soruşturması başlattı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında çalıntı kredi kartları bulunan Musa Yıldırım Gökçen ve Ahmet Barış Sağlamer tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında çalıntı kredi kartları bulunan zanlılar Musa Yıldırım Gökçen ve Ahmet Barış Sağlamer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkardırlar.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Ersan Yaran, Musa Yıldırım Gökçen, Ahmet Barış Sağlamer ve henüz tespit edilemeyen Güney Kıbrıs vatandaşı zanlı P. C’nin, Musa Yıldırım Gökçen’in aracılığı ile İstanbul’da olduğu tespit edilen bir şahıstan temin edecekleri yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu şahıslara ait çalınmış veya bilgileri kopyalanmış kredi kartları ve ele geçirilmiş hesap bilgileri ile pos cihazından haksız kazanç elde etmek üzere “Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” yaptıklarını aktardı.

Polis, zanlı Musa Yıldırım Gökçen’in, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde Lefke’de meydana gelen (Yabancı uyruklu şahıslara ait çalıntı ve/veya Bilgileri kopyalanan Kredi Kartları ile Mail Order Yöntemini Kullanarak) “Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini ve Suç Gelirlerini Aklama” suçlarından 12 Aralık’ta tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek Lefke’de işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini, Ahmet Barış Sağlamer ve henüz tespit edilemeyen P. C. ile haksız kazanç elde etmek üzere “Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” yaptıklarını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, zanlı aleyhinde halen 24 Aralık 2019 tarihine kadar Lefke Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş soruşturma maksatlı tutuklama emri olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Ahmet Barış Sağlamer’in 19 Aralık 2019 tarihinde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıdan yasal ihtar tahtında izahat istendiği zaman zanlının “Doğrudur Buluştuk, ama ben tercümanlık yaptım” dediğini aktardı.

Polis, zanlının Mağusa’da işyerinde ve PD 008 plakalı salon aracında bulunan dört adet cep telefonunu ve mesele ile alakalı olabileceği düşünülen evrakları incelenmek üzere emare alındığını anlattı.

Polis, zanlılara işlemiş oldukları suçla ilgili henüz yazılı dava tebliğ edilmediğini ve zanlıların bu meseleye ve emarelere müdahale etme gibi bir durumları söz konusu olmadığını söyledi. Polis, işlenen suçun Fasıl 154 Caza Yasasının 371. Maddesi altında 7 yıl hapis cezası gerektiren ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren bir suç olduğunu söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlıların ilerde yargılanmaları sırasında hazır olmalarına olanak tanınması için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.