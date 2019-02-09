Polis ikinci silahı arıyor

Yusuf Kısa’nın kurşunlanması olayında ikinci bir silahın kullanıldığı tespit edildi. Emre Yalçın ve Şükrü Dipdere’in tutukluluk 7’şer gün süresi uzatıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Gifa Airways” önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın ve olayda kullandığı silahı Yalçın’a sattığı gerekçesi ile tutuklanan Şükrü Dipdere dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olay ile ilgili ifade veren Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways’a 8 el ateş eden Emre Yalçın’ın olayda kullanılan tabancayı zanlı Şükrü Diprede’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Aydın, zanlı Emre Yalçın’ın ifadesi üzerine zanlı Şükrü Dipdere’nin tutuklandığını ve zanlının suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

Durmuş Aydın, olayla ilgili ikinci bir silahın varlığının öğrenildiğini ancak henüz silahın yerinin tespit edilemediğini belirtti.

Aydın, olayla ilgili alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra, iki zanlının buluştuğu mekanda kamera görüntülerinin inceleneceğine vurgu yaptı.

Aydın, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.