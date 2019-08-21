KıbrısManşet

“Para hırsım yok geri öderim”

21 Ağustos 2019

İşyerine ait tıbbi malzemelerin satışından elde ettiği 283 bin TL’yi zimmetine geçirme suçlamasıyla tutuklanan Mustafa İlteralp, suçunu itiraf ederken ilginç bir savunma yaptı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da işyerine ait ürünlerin satışından elde ettiği 285 bin TL’yi zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olay ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman, Mustafa İlteralp’in işyeri adına hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Tarman, zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Mustafa İlteralp mahkemeden söz hakkı alarak, savunma yaptı.

Zanlı, “Hatamı kabul ediyorum. Para hırsım yok. Bu işe zaafla başladım. Paranın tümünü geri ödemek için süre talep etmiştim. Kaçacak durumum yok. Kapalı kalamıyorum. Panik atağım var. Bu süreçte tutuklu kalmak istemiyorum. Soruşturmayı etkilemeyeceğim” dedi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının üç tutuklu kalmasına ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

 

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