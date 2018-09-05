OXDORD’dan Önder Fahrioğlu’na birincilik diploması

İngilizce öğretmeni Kıbrıslı Türk Önder Fahrioğlu, master yaptığı OXFORD Üniversitesi’nden birincilik diplomasını aldı.

Fahrioğlu, iki yıllık emeğin ardından dünyanın İngilizce eğitimindeki bir numaralı ismi OXFORD Üniversitesi’nden diploma almanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşadı.

Halen Oxford Üniversitesi’nde doktora programında eğitimine devam eden Önder Fahrioğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Mutluluğum paha biçilemez. Bu zorlu süreçte yanımda olan eşsiz ailem ve beni motive eden, sürekli ‘bizim hocamız Oxdord’lu’ diye benimle gurur duyan canımın en içi çocuklarım. Ve benimle gurur duyan değerli velilerim…

Sizler olmasaydınız yapamazdım… Her şey sizler için… Sırada diploma töreni ve doktora!!!”