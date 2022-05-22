Omaç Başat anısına düzenlenen Kırış Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından Omaç Başat anısına kırış müsabakaları düzenlendi.

20 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşen organizasyon Girne Taekwondo Merkezi’nde Saat 16:00’da yapıldı.

Müsabakalardan önce Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Omaç Başatı anlatarak onun anısına açılış kırışını yaptı.

Ülke sporuna büyük hizmetleri bulunan ve birçok federasyonun kurucu başkanlığı ve kurucuları arasında yeralan Omaç Başat bir dönem de Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı yapmıştı.

Uzun yıllar spor yazarlığı yapan Omaç Başat Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Taekwondo Judo Karate Federasyonu basın sözcülüğünü ve dış ilişkiler sorumluluğunu da yürütmüştü.

Omaç Başat kırış müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri müsabakalardan sonra düzenlenen ödül töreninde Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve yetkililer tarafından verildi

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3. Didem Yener

2.Kategori: 1.Marina Stepco 2.Gülşah Erfinike 3. Hülya Küçük

3.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı 2.Aslı İpek Kara 3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Spellane Gankama 2.Nisa Gukaeva 3.Tuba Şenel

5.Kategori: 1.Enise Püsküllü 2.Şebnem Eryiğit 3.Esma Özbiçen

6.Kategori: 1.Sera Acar 2.Elif Baştaş 3.Sevda Kara

7.Kategori: 1.Rojbin Özer 2.Nur Deriz Duran 3.Betül Ayaz

8.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Defne Okçu 3.Sinem Demir

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Kaya Deniz Çelik 2.Emrullah Baştaş 3.Daniel Hüroğlu

2.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Emre Acar 3.Esat Büyüksarı

3.Kategori: 1.Demir Çelik 2.Maxim Sopyluk 3.Münür Püsküllü

4.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.Barış Erfinike 3.Abdullah Baştaş

5.Kategori: 1.Şakir A. Yağızsoy 2.Bora Kürşat 3.Ata Mehmet Aslan

6.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Çetin Çiftsüren 3.Mustafa Yalçın

7.Kategori: 1.Mehmet Çullama 2.Ahmet F. Kocabaş 3.Bahadır Boz

8.Kategori: 1.Reza Pormohammadi 2.Şakir Yağızsoy 3.Taner Kara