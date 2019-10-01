FutbolKöşe YazarlarıSpor

Ocak yoluna devam ediyor

1 Ekim 2019
Mustafa Bahadır

Haftanın kapanış maçında  Güzelyurt’ta  BÜY ile TOL  karşı karşıya geldi. Bir  kırmızı kartın çıktığı ,bir penaltı  kararının verildiği ve beş golün kaydedildiği  karşılaşmayı kazanan TOL  üçte üç yaparak yoluna devam etti. BÜY  ise öne geçtiği  maçta skoru koruyamadı  ve sahadan yenik ayrılarak  bu haftayı da puansız kapadı.

Karşılıklı ataklarla  başlayan  maçta ilk golü ev sahibi BÜY buldu. 21.dakikada  soldan Hasan’ın  kale içerisine kestiği  topa ayak koyan Yankı takımını  öne geçiren golü kaydetti. Golden  sonra toparlanan  TOL  rakip kaleye  inmeye başladı. Özellikle ilk yarının son anlarında oyun üstünlüğünü ele geçiren deplasman ekibi gecenin yıldızı Remzi’nin mükemmel golü ile eşitliği sağladı.

İkinci yarı  pozisyon ve gol açısından  oldukça hareketli  geçti. ÖnceTOL, daha sonra da BÜY  buldukları önemli fırsatları  gole çeviremedi. Her iki takımında birer şutu direkten dışarı giderken,son yirmi dakikada oyuna ağırlığını  koyan TOL  penaltıdan  Remzi’nin golü ile öne geçmeyi başardı. İki gol kaydeden Remzi’nin bu kez asist yaptığı pozisyonda ikinci yarı  oyuna giren Ali Avcısoy’u farkı ikiye çıkardı. İki farklı geri düşmesine rağmen oyunu bırakmayan BÜY  Kossi ile  tekrar farkı bire indirdi. Kalan dakikalar oldukça heyecanlı geçti. BÜY eşitliği sağlamak için tüm hatları ile TOL kalesine yüklendiyse de istediği golü bulamadı.TOL rakibinin bıraktığı boşluklarda son vuruşu yapabilseydi belki de maçı daha rahat tamamlayabilirdi. Sonuçta  Remzi’nin yıldızlaştığı maçta rakibini üç golle geçen TOL evine mutlu gitmeyi başardı.Hakem  Ali Özer verdiği kritik kararlar sonrasında her iki takımında tepkisini çekti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Ocak 3’te 3 yaptı: 2-3

1 Ekim 2019
Kemal Akkan Batman

Çocuk yaşadığı bölgedeki okula mahkum edilmemelidir!

30 Eylül 2019
Köş, Moreket

Umarım KIB-TEK için bir milat olur…

30 Eylül 2019

“Kör noktalarımı bulup temizledim, maskelerin yükünden kurtuldum… Asla vazgeçmeyin”

30 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı