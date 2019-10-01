Ocak yoluna devam ediyor

Haftanın kapanış maçında Güzelyurt’ta BÜY ile TOL karşı karşıya geldi. Bir kırmızı kartın çıktığı ,bir penaltı kararının verildiği ve beş golün kaydedildiği karşılaşmayı kazanan TOL üçte üç yaparak yoluna devam etti. BÜY ise öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan yenik ayrılarak bu haftayı da puansız kapadı.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü ev sahibi BÜY buldu. 21.dakikada soldan Hasan’ın kale içerisine kestiği topa ayak koyan Yankı takımını öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra toparlanan TOL rakip kaleye inmeye başladı. Özellikle ilk yarının son anlarında oyun üstünlüğünü ele geçiren deplasman ekibi gecenin yıldızı Remzi’nin mükemmel golü ile eşitliği sağladı.

İkinci yarı pozisyon ve gol açısından oldukça hareketli geçti. ÖnceTOL, daha sonra da BÜY buldukları önemli fırsatları gole çeviremedi. Her iki takımında birer şutu direkten dışarı giderken,son yirmi dakikada oyuna ağırlığını koyan TOL penaltıdan Remzi’nin golü ile öne geçmeyi başardı. İki gol kaydeden Remzi’nin bu kez asist yaptığı pozisyonda ikinci yarı oyuna giren Ali Avcısoy’u farkı ikiye çıkardı. İki farklı geri düşmesine rağmen oyunu bırakmayan BÜY Kossi ile tekrar farkı bire indirdi. Kalan dakikalar oldukça heyecanlı geçti. BÜY eşitliği sağlamak için tüm hatları ile TOL kalesine yüklendiyse de istediği golü bulamadı.TOL rakibinin bıraktığı boşluklarda son vuruşu yapabilseydi belki de maçı daha rahat tamamlayabilirdi. Sonuçta Remzi’nin yıldızlaştığı maçta rakibini üç golle geçen TOL evine mutlu gitmeyi başardı.Hakem Ali Özer verdiği kritik kararlar sonrasında her iki takımında tepkisini çekti.