Necati Özsoy yazdı. Çetinkaya-Gönyeli maç yorumu

Süper Lig’de kaderleri aynı olan iki takım Çetinkaya ve Gönyeli karşılaşmasını izledim. İki takımdan birinin kazanması gerektiği bir maçtı. Bire bir rakip, dipten kurtulma adına bir avantaj yakalanacaktı. Girilen gol pozisyonlarında Çetinkaya’nın yapamadığını Gönyeli yaptı. Bunu başaran Gönyeli oldu.

Maça Çetinkaya hzlı başlasa da oyunda dengeler sürekli değişti. 8. Dakikada genç Cemal Şevket ceza sahasında şık bir gol atarak hızlı başlangıcı skora yansıttı.

Kısa süre sonra Gönyeli’de Fatih Parlak, savunmada ayaktaki topu çıkartmayı başaramayan Çetinkaya’ya attığı golle iyi bir ders verdi skor dengelendi.

Maçın devamında 2 takım da heran gol bulabilirdi. Gönyeli’de Kahraman bir ilk devrede bir de ikinci devrede net pozisyonlarda topu dışarı yolladı. Çetinkaya’da genç kaleci Atakan kritik kurtarışlar yaptı ve takımına hep umut verdi. Gönyeli’de tecrübeli Dağman da güzel kurtarışlar yaptı. Son dakikalarda yaptığı kritik kurtarış ile alınan 3 puanda büyük rol oynadı.

Çetinkaya 77. Dakikaya kadar karanbol pozisyonlara zaman zaman girdi. Bu dakikada Burak’ın kırmızı kart ile oyundan atılması maçta dengeleri bozsa da en net pozisyonlar bu dakikadan sonra yakalandı. Takım eksilmemiş gibi top bastı, gol aradı. Özgün Ongun 3 kez net pozisyonda topları dışarı vurdu. Oyuna son bölümlerde giren Mete 6 pas üzerinde sadece top ve kendi; O kadar bir kötü vuruş yaptı ki 10 sefer daha vursa o top dışarı gitmez. Dışarı vurdu. Ve 90+’da Gönyeli’de oyuna 85’de giren Kaan Oytun ceza sahasında yaptığı plase vuruş ile Gönyeli’ye bayram yaşattı.

Futbolda önemli bir terim vardır. “Atamayana atarlar”. Bu maçta tam da bu cümle maçı özetler. Özgür’ün bir golu ofsayttan iptal oldu. Hakeme itirazlar var. Yan hakem bayrak çekmese gol. Tartışılacak bir pozisyon. Çetinkaya zor girdiği pozisyonlara son 10 dakikada 4 kez girdi ve sonuca ulaşamadı. Geçmiş maçlarda olduğu gibi puan yine kaçınılmaz oldu.

Yabancılarda Gönyeli’de Osite rakibi zorlayan, zaman zaman şutları ile gol arayan, rakip savunmayı zorlayan bir oyuncu. Çetinkaya’da Mane bunları pek yapamadı. Özgür ile hiç uyum yok. Rakip savunmayı hiç zorlamadı. Pozisyon üretemedi. Bir maçta da öne çıkıp takıma puan kazandırma adına yabancı oyuncu olma varlığını ıspatlaması gerek.

Bu maçta ortaya çıkan skor Gönyeli için güzel bir rahatlama getirdi. Lefke ve Cİhangir maçı öncesi motivasyon adına takıma güç kattı. Çetinkaya’da işler zora girdi. Önce GG sonra Kaymaklı derbileri oynayacak. Gökhan kırmızı kart cezalı. Bu maçlardan da puan çıkmazsa umutlar tükenecek.