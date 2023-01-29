Necati Özsoy CB Gençlik Gücü-Yenicami maçını yorumladı

İki başkent takımı Yenicami ve Chine Bazaar Gençlik Gücü 2. Devrenin ilk haftasında buluştular. Güzel bir maç olacağını düşünerek gittiğim karşılaşmada GG adına şok oldum. Bir takım bu kadar mı kötü olur? Yenicami hiç zorlanmadan rahat bir galibiyet elde etti.

Oyun anlayışının ne olduğunu anlamadım. Takımda organize adına hiçbirşey yok. Savunma uyum içinde dizilemedi. İkinci bölgede topa sahip olma adına bir mücadele yok. Hasan Akkuyu kötü takımın içinde kaybolup gitti. Yeni transfer Mishali tek başına çırpındı durdu. 2 duran topta bir şutu direkten döndü, bir şutu da 90’dan gol oldu. Bu golden başka olumlu tek bir kelime yazabilecek pozisyon bulamadım. Ali Akbulut’un ilk devreden sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda olması şanssızlıktı. İlk golde Sylla’ya tepki gösterilmesini anlamadım. Topu oyunda tutan GG futbolcularıydı. Sylla da aldığı topla 2 kişi arasından sıyrılıp golünü kaydetti. Bu kadar motive bozukluğunun sebebini anlamış değilim. Yeni teknik adam Hasan Burgaç ilk maçında belli ki düşüncelerini sahaya yansıtamadı.

Yenicami’de Fırat ve Yasin gibi 2 önemli isimin gönderilmesi ile nasıl bir kadro ile sahaya çıkacak merak etmiştim. Ama bu maç ölçü olmadı. Sahada dökülen, mücadele edemeyen bir GG vardı. Yenicami sanırım sezonun en rahat galibiyetlerinden birini elde etti. Sylla hattrick yaparak maçın adamı oldu. Cenker de GG savunmasının katkısı ile dördüncü gole imza atan isim oldu. Yenicami’ye GG 2. Perdenin açılışında ilaç gibi geldi. Kapasitesini dişli bir takım karşısında daha iyi görmüş olacayık.

Maçın hakemleri skora etki edecek hatalar yapmadı. Son dakikalarda bir GG atağında ceza sahasında ele çarpan topu ne yan hakem ne de orta hakem göremedi. Net bir penaltı harcanmış oldu. Ama verilseydi de GG artık maçtan umutlarını koparmıştı.