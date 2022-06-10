Necat British İlkokulu Türkiye yedincisi

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Final yarışlarında şampiyon olarak Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye İlkokullar Atletizm Şampiyonası’na katılan Necat British İlkokulu, genel sıralamada 16 okul içinde 7. oldu. Organizasyonun son gününde yüksek atlama branşında yarışan Arabella Bradley ise elde ettiği 1.44’lük derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak kürsüye çıktı.