Fevzi BEYAR

İlk yarıda hem skor hem de oyun üstünlüğünü Lefke’ye kaptıran Yenicami, İkinci yarıda coşarak dört gol atması yanında bir de penaltı kaçırdı!

İlk yarıyı bir kenara koyarak maç ve golleri yorumlayacak olur isek ‘Ne de olsa Kartal’ diyebiliriz. İkinci yarıya golle başlayan Siyah beyazlılar 48 ve 63’ncü dakikalarda John Ebuka 55’te Aminu, 90’ncı dakikada Fırat’ın Yenicami adına bu sezon kaydettiği ilk golle farka gitmesini bilen taraf oldu.

Golleri bir kenara koyup yorumda bulunmak gerekirse de, iki takının birbirlerinden farkı olmadığını söyleye bilirim. Golcü oyuncu takımlar arasındaki farkı da ortaya koyuyor işte…

Müsabakaya başlarken Lefke’nin bu maçtan çok gelecek önümüzdeki hafta oynayacakları Binatlı maçını dikkate alarak yabancı futbolcularından Osata’yı oyuna almaması bu maçı (Yenicami) gözden çıkarması anlamı taşıyorsa olsa da, ilk 45 dakikanın lehlerine sonuçlanması, bu maçtan da üç puan alma arzuları depreştirdi Menekşe beyazlıların! Ne var karşılarında bol yedekli golcü futbolcuların bir araya geldiği yetenekli bir kadro vardı. Sonuç da, onların maçtan önce bekledikleri şeklinde neticelendi!

Lefke’nin yedek kulübesi zayıf ama sahaya sürdükleri futbolcular, ülkemizin yetenekli futbolcuları arasında öne çıkan isimlerden oluşuyor. Aykut, Yakup Esmeraslan’lar, Kasım Tağman ve Semih gibilerinin yanında Candy gibi kıvrak ve tehlikeli yabancı futbolcuların yer aldığı bir ekip. Kısaca yabana atılacak bir takım değil! Play Out hattının hemen üzerinde bulunan Lefke’nin, Play Out oynaması bence zor olsa da dikkatli olmakta yarar var! Bunun için de yapmaları gereken tek şey daha sakin olmaları, hakemlerle fazla dalaşmamaları olacaktır. Dünkü müsabakada Haken Muhtaroğlu’ndan başka bir hakem olsaydı sarı kartların sayısı çok daha fazla olurdu…

Hakemde söz açılmışken söyleyeyim, Hakem Muhtaroğlu dünkü müsabakada çok dikkatli, iyi bir müsabaka çıkarmak için arzuluydu ama yapı itibarıyla stresli maçları yönetebilecek yeteneğe sahip değildir. Maçın sonucuna tesir edecek hata yapmamakla birlikte futbolculara güven veren bir görünümde değildi dünkü müsabakada! Özellikle Lefke futbolcularının kendisine sürekli itirazda bulunması, işte bu güven noksanlığından kaynaklanıyordu! Bu arada biraz kilo fazlalığının olduğunu da söylemeliyim.