MTG zirveye GG nereye?

Fevzi BEYAR

Lider Cihangir’i bir puan geriden takip eden Mağusa Türk Gücü, güçsüz ve yaralı rakibi Gençlik Gücü’nü rahat bir oyunla, açık farklı mağlup ederek yoluna devam etmesini bildi. Mağusa Türk Gücü, bu galibiyetle zirveye doğru koştuğu hepimizce malum…

Sorulacak esas soru, Gençlik Gücü’nün nereye koştuğudur?

Maç ile ilgili olarak fazla söz söylemeye gerek yok, Geçlik Gücü bu kadro ve görüntüyle Mağusa Türk Gücü’nün rakip olamaz, olamadı da. Fark üç değil, altı da olabilirdi eğer Sarı-yeşilli futbolcular isteseydi..!

Müsabaka yavaş bir tempoda başlayıp ayni tempoda sonuçlandı. Ne var ki kalite farkının getirdiği olguyla atılan ve kaçırılan goller hep Mağusa Türk Gücü tarafından geldi. Peter(2) ve Ünal tarafından atılan goller ilk yarıda kayda geçti. İkinci yarıda gol atılmamasının sebebi Mağusa Türk Güçlü futbolcuların skoru yeterli görmesi yanında akıllarının iki hafta sonra

Cihangir’le oynayacakları müsabakada oluşuydu. Bu düşünce futbolcular kadar teknik adamların da zihnindeydi! Öyle ki Mehmetler Erol ile Gürlü bilerek isteyerek sarı kart görüp kendilerini Cihangir maçına sakladılar. Bu görüntü mücadelelerinde de bariz şekilde sahaya yansıyordu zaten! Nasıl olsa rakip teslim olmuş, maç kazanılmış bu hafta kendi sahalarında ligin dibindeki Düzkaya ile oynuyorlar gibi düşünceler, Mağusalıların benliğinde kazılıydı!…

Mağusa Türk Gücü’nün tuzu kuru, böylesi düşünce ve planlar içerisinde olması gayet doğal. Sorun Gençlik Gücü’nde sahaya sürecekleri 11’den yoksun, takımın yarısı sakat veya cezalı, takımdan ayrılmak isteyen futbolcular ya kasıtlı kart görüyorlar ya da bu yöndeki isteklerini duyurmaktan çekinmiyor oluşlarından kaynaklanıyor! Böylesi bir durumda takımın moral motivasyonu darmadağın olmaz mı? Elbette olur, oluyor da işte! Devre arası transfer mi dediniz, transfer için neyin gerektiğini sizler benden daha iyi biliyorsunuz!

Müsabaka hakemi Utku Hamamcıoğlu ve arkadaşları rahat maçı rahat bir şekilde yönetip terlemediler sonlandırdılar…