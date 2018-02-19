Moral olmayınca sonuç da böyle olur

Ligde zor günler geçiren Gençler Birliği’nin moral olarak kötü olduğu, dün ortaya konan futbolla netleşti.

Ev sahibi olmalarına karşın maçın sonuna kadar rakibin üzerine gidemediler. Sakat ve cezalı oyuncularının olmasını mazeret gösterebilirler ama esas sıkıntı, kulübün içinde bulunduğu maddi sorunlar. Hafta içinde oyuncuların alacaklarını alamadıkları için antrenmana çıkmamaları, hatta maça da çıkmayacaklarını açıklamaları Gençler Birliği takımının ne durumda olduğunun net bir göstergesiydi. İki hafta önce yine kendi sahalarında Yenicami karşısında gösterdikleri performansın yarısı bile yoktu. Türk Ocağı ise belki de çekinerek geldikleri bu deplasmandan zorlanmadan 3 puan alarak Girne’ye döndü. Ocak maçın başından sonuna kadar oyunda rakibine üstünlük kurarak bulduğu gollerle de haklı bir galibiyet aldı. Daha çok koştular. Eneramo’nun saha içinde yönetici gibi oyunu yönlendirmesi, galibiyete büyük katkı koydu. Gençler Birliği kalecisi Ali Aydemir’in sakat olmasından dolayı dün kaleyi koruyan genç Mehmet’in başarılı oyunu dikkatimi çekti. Kalesinde üç gol görmesine karşın daha farklı mağlup olmalarını engelleyen takımın en iyisiydi diyebilirim. Gençler Birliği cephesinde takımı en azından bu sezon adına ligde tutma adına bir komite oluşturulduğunu öğrendik. Ancak oluşturulan bu komitenin kulübün içinde bulunduğu zor duruma ne kadar faydalı olacağını ileriki haftalarda göreceğiz. Gençler Birliği takımının moralinin bozuk olduğu yüzlerinden olduğu gibi vücut dili ve ortaya koydukları futbolla da belli idi. Moraller bozuk olunca da, mağlup olmaları kaçınılmaz oldu.