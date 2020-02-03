Merit Alsancak, sinsi sinsi geliyor!

Fevzi BEYAR

Genç, inanmış ve yetenekli yabancı futbolculardan kurulu Merit Alsancak Yeşilova, sesiz ve derinden, sinsi sinsi ‘zirve’ye doğru tırmanıyor…

Seri galibiyetlerini duyup merak ettiğim Merit Alsancak’ı, yakından görüp incelemek düşüncesiyle Karaoğlanoğlu’nun yolunu tuttum! Ligin 2. devresine değişiklilerle giren Gençlik Gücü karşısında izlediğim Merit Alsancak Yeşilova’yı, modern futbol oynamaya çalışan, ayağa pas prensibinden şaşmayan kolej takımı kimliğinde gördüm. Genç ve deneyimli futbolcuları harmanlamaya çalışan bir ekip. Öyle görünüyor ki Kadir Çelik Hoca, önümüzdeki yıllarda Kıbrıs Türk futboluna çağdaş bir takım hediye edecek! İlk 11’de Sahaya sürdüğü bilinen geçler yanında, sonradan oyuna sürdüğü İlyas ve Mustafa gibi genç yeteneklerle de, Merit Alsancak’ın futbolcu havuzunun ne kadar dolu olduğunun gösterdi bizlere!

Yanlış anlaşılmasın, Merit Alsan Yeşilova’nı çok güçlü bir takım olduğunu söylemek istemiyorum. Ne var ki önümüzdeki yıllarda zirveyi zorlayacak bir takım olacağını söyleyebilirim. Gol yollarında becerisi yüksek, striker (vurucu) bir futbolcu bulabilirlerse eğer, amaçlarına daha erken ulaşabilirler diye düşünüyorum.

Her şey bir tarafa Merit Alsancaklı’ların en beğendiğim, beni yarınlar için umutlandıran huyu, ezbere değil, bilinçli ve ayağa pas oyunundan taviz vermeden oynamalarıdır. Gençlik Gücün’den yedikleri golde de, bu ısrarın sonucu olmasına karşın, mantalitenin sürdürülmesi adına anlamlı ve olumludur. Bugün gol yemelerine sebep olsa da yarınları kurtaracak olumlu bir olgudur.

Gençlik Gücü’nde çok farklı bir şey göremedim. Tek olumlu yanları ilk devreye nazaran daha arzulu oluşlarıdır. Bu da aslında Gençlik Gücü adına büyük bir kazançtır. Ligin üst kısmı kısmen belirlenmiş olmasına karşın alt sıralar ‘cadı kazanı’ gibi. Daha hiç bir şey belli değil. Bugün dipte olan Gençlik Gücü ileri haftalarda Play-Out bölgesinde olabilir. O potansiyele de sahip olduklarını hissediyorum doğrusu!

Müsabakayı yöneten genç hakemimiz Hüseyin Eyüpler’in hakemlik kumaşı yerinde, sahadaki duruşu, davranışları olgun bir hakem kimliğinde. Gördüğünü çalıyor. Pek tabii öğrenmesi gereken daha çok şey var ama genç olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Ben kendisinden umutluyum. Emanuel Mbah’a gösterdiği yanlış sarı kart için de onu değil özellikle 4’ncü hakem Mustafa Öztugay’ı sorumlu tutmak gerekir. Çünkü olay topsuz alanda Öztugay’ın önünde cereyan etti. Korkmadan olayı doğru olarak Müsabaka hakemine aktarıp Mbah’a kırmızı kartın gösterilmesini sağlamalıydı!