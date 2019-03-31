Maçın kader anı Kaçan penaltı

Merit Alsancak Yeşilova ile Larnaka Gençler Birliği’nin arasındaki maç çok ağır şartlarda oynandı. Hava futbol oynamaya elverişli değildi. Müsabaka çok sert esen rüzgar ve yağan yağmur altında oynandı. Kazanan ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova oldu. Maçın kader anı 60. Dakika konuk ekip Gençler Birliği’nin Sertan’ın ayağından yararlanamadığı penaltı oldu. Berabere devam eden oyunda o penaltı Gençler Birliği adına golle sonuçlanmalıydı. Penaltı kaçabilir ama ‘bu penalt’ı kaçmamalıydı. Gençler Birliği’nin ligdeki durumu sebebiyle golle sonuçlanmalıydı. İlk devre karşılıklı ataklar seklinde oynandı. Dengeli bir oyun vardı. İki takım da gol pozisyonu açısından kısırdı. Devreyi golsüz tamamladılar. İkinci devrede Toygar hocam oyun içinde rakibin yararlanamadığı penaltı sonrası oyuncu değişikliğine gitti. Kalan sürede saha içi organizasyonunda yeniden şekillendirdi. Burak ve Hamis’i oyuna aldı. Oyunda rakibine üstünlük kurdu. Moral ve motivasyonunu kaybeden Gençler Birliği karşısında sonuç veren dokunuşlarla 3 gol atarak kazandı ve ligdeki yükselişini sürdürdü. Dün Gençler Birliği nasıl olduğu fark etmeden kazanabilirdi. Maçta o anı yakaladılar. Benim şahsi düşüncem o penaltı gol olsa müsabakadan galip ayrılacaklardı. Disiplinli oynuyorlar ve daha her şey ligde bitmiş değil. Emre Öztaşlı ve yardımcıları başarılıydılar.