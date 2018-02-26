Maçın adamı Yılmaz

Haftalardır maç kazanamayan Lefke zorlu Cihangir deplasmanında güzel bir oyun ortaya koyarak kazanmayı bildi. Altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Maçta hücum hattının solunda oynayan Yılmaz takımı adına attığı iki güzel golle maçın adamı olmayı hak etti.

Lefke ligde kötü sonuçlar alıyordu. Bu maçta kötü gidişata dur deyip kazandı. Lefke, Cihangir karşısında kontrollü oyunu seçti. Rakibini çok iyi etüt etti. Tehlikeli oyunculara önlem almasını bildi. Rakibin tehlikeli oyucuları Offor, Ertan ve kaptan Fırat’ın topla buluşmasına izin vermediler. Böylece rakibin en etkili oyuncularını oyun içinde etkisiz hale getirdiler.

Hücumda Offor’u kaptan Aykut iyi kontrol etti. Lefke topa sahip olduğunda hızlı atak gerçekleştirdi. Gelişen kanat ataklarında solda Yılmaz, sağda Candy rakip ceza içine iyi toplar taşıdılar. Maçta ikinci devrede Lefke’nin bulduğu golde topu sağdan Candy getirdi ve atağı Yılmaz gol ile sonuçlandırdı.

Lefke sakin ve telaşsız oynadı. Kaleci Mehmet defansın arkasına atılan bütün topları topladı. Müdafaasını oyun içinde çok rahatlattı. İlk devreye göre Lefke ikinci devre sahada daha fazla koşan ve kazanmayı isteyen taraftı. Maçta hata yapmayarak müsabakadan galip ayrılmayı bildi.

Cihangir kendi evinde kötü oynayarak kaybetti. Salih Say cezalı olduğu için yoktu. Yokluğu savunmada hissedildi. İlk devre oyun içinde rakibi Lefke’den üstün oyun ortaya koydular. Topa daha fazla sahip olan taraftı. Hücumda maçın başından sonuna kadar etkili değildiler. Net gol pozisyonları yoktu. Hücumda bir varlık gösteremediler. Gol pozisyonu üretemediler ki gol atmaya muvakkat olsunlar. İki farklı yenik duruma düştükten sonra iyice oyundan düştüler. Cihangir takım olarak kötü bir oyun ortaya koydu ve yenilgiyi hak etti. Cihangir’in belli ki takım olarak kupayı düşünüyor.

Maçın hakemi Hüseyin Eyüpler ve yardımcıları başarılıydılar.