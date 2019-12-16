Liderlik yine devretti!

Fevzi BEYAR

Sezonun flaş takımları Türk Ocağı ile Cihangir’in karşılaşması sonrasında K-Pet Süper Ligi’nde liderlik yine el değiştirdi! Sezona lider olarak başlayan Türk Ocağı, sonraları liderliği önce Yenicami’ye, daha sonraları Mağusa Türk Gücü ve Cihangir’e devretti. Dün ise Cihangir’i tek golle de olsa mağlup ederek, liderlik koltuğuna tekrar, Mağusa Türk Gücü’nü oturttular!

Son günlerde ülkemizde havaların yağışlı geçmesi nedeniyle sahaların ağır oluşu bu haftaki maç sonuçlarında etkili olduğu kesin. Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadı zemini de, oynanan Türk Ocağı-Cihangir maçında ayni kaderi yaşadı!

Sahanın çok ağır oluşu oyun kalitesini düşürmesine karşın, heyecan barometresini artırmış olduğu da diğer bir gerçekti. Sahanın ağır ve kaygan oluşu savunma elemanlarının hata yapmalarına, gol pozisyonlarının artmasına, buna karşın forvet elemanların bolca fırsat harcamalarına vesile oldu. Yüzde yüzlük gol pozisyonlarının heba olmasının başlıca nedeni sahanın ağır, kaygan ve bazı yerlerinin çamur oluşundan kaynaklandı!

Oyunun genel gidişatına bakıldığında denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım ellerinden gelini yerine getirdiler. Canla başla çalışarak ligin flaş takımı olma özelliklerini sürdürme çabası içerisindeydiler. Teknik yönden daha önde olmasına karşın, fiziksel mücadele yönünden rakibinden daha alt düzeyde olan Cihangir, oyunun gidişatı yönünden olmasa da gol pozisyonları yaratmada rakibin gerisindeydi. Türk Ocağı futbolcularının fizik olarak daha gülü oluşları kendilerine üstünlük sağladığı ne kadar gerçekse, gol pozisyonlarını harcama hovardalığı da o kadar gerçekti!

Türk Ocağı’nın zayıf karnı olarak gösterilen ‘skoru koruma psikozu’ dün de yaşandı. Bu geriye yaslanma olarak yansımasa da futbolcuların çoğunluğunun genç ve deneyimsiz oluşu bunun başlıca nedeniydi. Bu üzülecek bir şey değil, aksine sevinilecek bir durumdur. Unutulmamalıdır ki, deneyim (tecrübe) yaşanarak kazanılır. Yetenekli Türk Ocağı gençleri de yaşayarak deneyim kazanacak, bu stresi üzerlerinden atacaklar ve takımlarının yarınlarını kurtaracaklardır.

Hakem triosu başarılı bir yönetim tarzı göstererek maçın sonucuna tesir etmeden müsabakayı tamamlamışlardır. Osman Özpaşa, deneyim kazanarak başarılı bir hakem konumuna gelmiştir. Yürekten kutlarım. Yardımcı hakemler Mehmet Ekşici ve Burak Mandıralı, kural dışı 2 hata yapmalarına karşın maçın kaderini değiştirmemişlerdir. Ancak Burak Mandıralı kardeşim son adamı takip etme talimatlarını çok yanlış uyguluyor. Son defans adamının hizasında durmama yanlışlığını maç boyu sürdürmüş, son defans adamın en az 2 metre gerisinden takip etme yanlışına düşmüştür…