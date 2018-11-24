Liderlik aşkına..

Metin DELİDENİZ

Herkes ligin zirvesini ilgilendiren bu maçı bekliyordu. Yenicami’nin geçen hafta berabere kalması ile puan farkının 3’e inmesi MTG’nin iştahını daha da kabarttı. Havanın soğuk olmasına karşın MTG seyircisi maça kayda değer ilgi gösterdi. Bu maçın sonucu puan cetvelinin üst sıralarında bulunan bütün takımları ilgilendiriyordu.

Yenicami liderliğini sürdürmek için en azından bir beraberlik alıp MTG ile arasındaki puan farkını korumak istiyordu. Ancak Yenicami’nin akşam ortaya koyduğu oyun eminim kendilerini de hayal kırıklığına uğrattı. Bütün maç boyunca 58. dakikada Mehmet Altın’ın frikik vuruşu dışında bir kez bile MTG kalesine şut atamadılar. Ünal’ın futbol hayatı boyunca bu kadar pas hatası yaptığına ilk kez tanık oldum. Yecicami’nin gol ayakları John Ebuka ve Keneth’in etkisiz oyunları gol atma yollarındaki baskılı oyun anlayışını hayata geçiremedi.

Zaman zaman geliştirmeye çalıştıkları ataklar da MTG defansının yakın oynayıp pas şansı vermemesi ile sonuçsuz kaldı. Maçın büyük bölümü özellikle faullerden dolayı çok durdu. MTG ‘nin ilk golü gelene kadar da her iki takım futbol oynamaktan çok, oynatmamayı düşününce seyir zevki olmayan bir futbol ortaya çıktı. Ancak MTG oyuncuları maça lider olarak çıkan tüm Yenicami oyuncularından daha istekliydi. Çok organize ataklar yapamasalar da buldukları fırsatları iyi değerlendirip bu zor maçtan galip ayrılmasını bildiler.

dakikada Arif’in sakatlanarak oyundan çıkması erken değişikliğe neden olsa da, özellikle Halil Turan’ın rakip sahada boş koşuları, defansa gelip yardım etmesi galibiyette katkılardan biriydi. Haftalardır bekleneni vermeyen Peter dün en iyi maçlarından birini oynayarak üç gol birden attı ve galibiyete damga vurdu. Defansta özellikle Halil Uçar ile Orhan’ın adam adama oynamaları Yenicami’nin o bilindik ver kaçlarını engelledi.

Sahada MTG adına en çok koşan isimler Mehmet Erol, oyuna sonradan girmesine karşın Mehmet Gürlü ve Orhan’dı. Yenicami bu maçı çevirebilir miydi? Bence çeviremezdi. Çünkü bu sezon en kötü oyunlarından birini oynadı. Hele 64. dakikada Oladale’nin gereksiz yere gördüğü kırmızı karttan sonra bu daha da imkansızlaştı.

MTG bu maçı almakla iki şey kazandı. Hem lider oldu. Hem de lider olan Yenicami’nin namağlup unvanına son verdi. Yenicami de Mağusa deplasmanında üç kayıp verdi. Hem liderlikten oldu. Hem namağlup unvanını, hem de önemli bir defans oyuncusunu kaybetti. MTG akşamki maçta belki çok mükemmel bir oyun ortaya koyamadı ama rakibinin yaptığı açıkları çok iyi değerlendirerek istediğini alan taraf oldu. Yenicami akşam ortaya koyduğu oyunla ilerdeki haftalar için de iyi sinyaller vermedi. MTG bu maça sakatlıkları devam eden Şenol, Uğur ve Sami’den yoksun çıktı. Bir de bu oyuncuların kadroda olduğunu düşünürsek maçın skoru Yenicami adına daha ağır olabilirdi. Kısacası MTG maça lider olma adına çıktı ve bunu da başardı.