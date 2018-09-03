Lefke’de Barış Şöleni

Lefke Belediyesi’nin düzenlediği 1. Lefke Barış Şöleni, Gemikonağı’nda Aras Kansay yürüyüş alanı sahil şeridinde önceki akşam Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın konuşması ile başladı.

Kaya, din, dil ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan kişi hak ve özgürlüklerinin sağlanması noktasında bireyler arası huzur ve mutluluğa ulaşmada barışın önemli bir araç olduğuna dikkat çekti.

Savaşların olmadığı insanların Barış içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğine vurgu yapan Kaya, savaşlarda çatışmalarda ölümlerin olmadığı, savaşların yaşandığı bölgelere barış diliyorum. Barışın egemen olacağı bir ülkede ve dünyada barış’ın sağlanması için tüm insanlığın “1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım” dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, konuşmasından sonra Girne CTP Milletvekili Fikri Toros, Lefke CTP milletvekili Salahi Şahiner, Lefke Belediyesi İmar Müdürü Teoman Oktay, Lefke Belediyesi korosu şefi Ersan Karaç, koro elemanları ve halk Barış ateşini yakması ile etkinlik devam etti.

Barış ateşinin yakılmasından sonra, sırası ile Lefke Belediyesi HAlk dansları ekibi gösterisi, Yannitz Titsos’un ” Barış Şiiri” Şiir videosu, Sol anahtarı konseri, Serkal Soyalan’ın barış şiirleri, Bikem Tunar’ın konseri, Cemal Tunceri’nin karikatür video gösterimi, Hüseyin Şener’in konseri, Yusuf Nidai’nin şiiri, Ersan Karaç ve Belediye orkestrası’nın konseri ve Çocukların Barış ateşine, Barış çubuklarını atmaları ile etkinlik son buldu.

Etkinliğe katılan tüm ekiplere birer adet barış’ı simgeleyen Zeytin ağacı verilirken, etkinliğe katılanlara Zeytin dalı takdim edildi.

Aşklarına yüzlerce kişi şahit oldu

Lefke Belediyesi tarafından organize edilen 1. Lefke Barış Şöleni’nde, tatlı bir sürpriz yaşandı. Lefkeli Mehmet Emin Karakahraman, bir süredir birlikte olduğu Berfin Nesanır’a bir sürpriz hazırladı. Barış şöleninde sahneye çıkan genç aşık Mehmet Emin Karakahraman mikrofonu eline alarak, Berfin Nesanır’a evlenme teklifi etti. Sevgilisinden aldığı davet üzerine sahneye çıkan Berfin, önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulunan sevgilisine “Evet” dedi. Genç aşık Mehmet Emin, cebinden çıkarttığı alyansı Berfin’in parmağına takarak mutlu sona ulaştı.