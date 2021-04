LAÜ Mimarlık Akademisyeninin makalesi uluslararası dergide yer aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ’un, dünyaca ünlü İskoçyalı Mimar Paul Stallan’ın katılımı ile yaptığı bilimsel araştırma, alanında en saygın uluslararası dergilerden biri olan The Design Journal’ın Mart sayısında yayınlandı.

“Uluslararası detaylı çalışma, tasarım metodoloji alanına önemli bir bilimsel katkı yaptı”

Uluğ, Paul Stallan’ın 1999 ve 2005 yıllarında RSA Altın madalyası kazanarak iki kere İskoçya’nın en iyi mimarı olarak ödüllendirilmiş olduğunu belirterek, “ “Demystifying the Two Different Design Approaches of Architect Paul Stallan, Descriptive and Comparative Analysis of His Conventional and Iconic Design Approaches” isimli bilimsel araştırmaya İskoçyalı ünlü mimar Paul Stallan’ın katılmayı kabul etiğini ifade etti.

Yapılan araştırma kapsamında Uluğ, Mimar Stallan’ın mimari tasarım yaklaşımlarını birebir inceleyerek uzman mimarın tasarım süreçlerini kuramsallaştırdı. Uluğ , ayrıca uluslararası seviyede yayınlanan detaylı çalışmanın, tasarım metodoloji alanına önemli bir bilimsel katkı yaptığına dikkat çekti.