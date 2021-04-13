KTÖS, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde 3 gün grev yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde yarından itibaren 3 gün 08.00-09.20 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, ilgili merkezde Covid-19 vakasına rastlandığı belirtilerek, “Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı pandemi kuralları çerçevesinde hem tutarsız davranmaktadır, hem de bu okullarla ilgili verilen aşı sözünü hâlâ gerçekleştirmemiştir” denildi.

Yarından itibaren okulun açılacağının duyurulmuş olması talihsizlik olarak tanımlanan açıklamada “Bu nedenle hem okulumuzdaki öğrencilerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem de toplum sağlığının korunması için ilgili okulda 14-15-16 Nisan tarihlerinde 08.00-09.20 saatleri arasında uyarı grevinde olacağımızı kamuoyuna duyurur, ailelerimizin çocuklarını okula göndermemeye özen göstermelerini saygılarımızla rica ederiz” ifadelerine yer verildi.