Bana göre bu haftanın en önemli maçlarından biriydi. İki takım için de ligde kalma adına çok önemli bir maçtı. Umutları yeşil tutmak için beraberliğin bile her iki takımı da memnun etmeyeceği bir karşılaşma idi.

Maçın 30. Dakikasına kadar oyuna hızlı başlayan kazanmak arzusunu sahaya yansıtan taraf Gençler Birliği oldu. Bu dakikadan sonra Girne ekibi oyuna ağırlığını koyarak rakibinin üzerine gitmeye başladı. Girne Halk Evi’nin atakları daha organize gelmeye başlayınca Gençler Birliği kalesinde gol tehlikeleri yaşadı. Maç içinde gol kokusu olan atakları genelde konuk ekip yaptı. Ancak kaleci Ali’nin sakatlığı nedeniyle kalede oynayan genç Tolga’yı geçmeleri mümkün olmadı. Tüm tehlikeli ataklara yaptığı müdahalelerle takımını atakta tutan Tolga bu kritik galibiyetin bence kahramanıydı. Gençler Birliği ikinci yarıda ilk yarıya oranla oyundan çok düştü. Atak geliştirmede zorlandı. İkinci yarıda sadece rakibin ataklarını savuşturmaya çalıştı. 3 uzatma dakikası gösterildiğinde maçın 0-0 biteceğini zannettik. Son uzatma dakikasında kazanılan köşe vuruşundan gelen topu oyuna sonradan giren Sertan filelere göndererek noktayı koydu. Bu gol Girne Halk Evi’ni adeta yıktı. Galibiyet gölü için çaba harcarken uzatmalarda gol yemek geçen haftaki Gönyeli maçını hatırlattı. Girne Halk Evi geçen hafta da Gönyeli karşısında uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle adeta geçen haftaya kopya kâğıdı konmuş gibi bir mağlubiyet yaşadı. Maça genel olarak bakıldığında özellikle ikinci yarıda daha iyi oynayan gol atmak için iyi futbol oynayan taraftılar ama gol atmayı başaramayınca yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldılar. Hakemler maçın sonucuna etki edecek kararlar üretmediler. Ben iki haftadır son dakika golüyle yenilen Girne Halk Evi takımını beğendim. Önümüzdeki haftalarda puanlar alacaklarının sinyalini verdiler. Gençler Birliği takımı ise bu üç puanla alt sıralardan kurtulma adına çok önemli bir galibiyete imza atmış oldu.