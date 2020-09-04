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Kocasının 6 kaburgasını kırdı

4 Eylül 2020
karı koca kavga

Vadili’de sürekli tartıştığı eşi Mustafa Sarıdoğan’ı darp eden B.S. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

03.09.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında Vadili’de, B.S.(E-25) kendi eşi sürekli tartıştığı için kendisini uyarmak için ikametgahının avlusuna gelen Mustafa SARIDOĞAN ile aralarında çıkan tartışma sırasında Mustafa SARIDOĞAN’ı darp edip yere düşürmesi sonucu adı edilenin  6 adet kaburga kemiğinin kırılmasına ve başında kesi oluşmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan Mustafa SARIDOĞAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, B.S. ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.


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