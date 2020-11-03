KKTC İnsan hakları Derneği, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki Rum monopolüne son vermesi ve “Siyasi Eşitlik” ilkesi kapsamında KKTC’nin statüsünü kabul etmesi için BM’ye çağrı yaptı.

Dernek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı federasyon temelinde görüşmelerin sürdürülmesi için davet eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i protesto etti.

KKTC İnsan hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, BM GS Antonio Guterres’in, Kıbrıs Türkü’nün 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklık haklarını teslim etmemek ve anlaşma yapmamak için önce AB üyeliği sonra ittifaklar kurarak Türk düşmanlığını Doğu Akdeniz’de körüklediğini belirttiği Kıbrıs Rum Lideri Anastasiades’in bir anlaşmadan yana olmadığını anlaması gerektiğini kaydetti.

Işık açıklamasında şöyle dedi;

“Kıbrıs Türkü’nü azınlık statüsü indirme amacında olan K.Rum tarafının AB üyeliği ve AB’nin dört özgürlük ilkeleri BM. Parametrelerini hükümsüz ve geçersiz kılmakta olup görüşmelerin federasyon temelinde sürdürülmesine olanak bırakmamaktadır.

Kıbrıs Rumlarının tek taraflı AB üyeliği ile ortadan kalkan BM. Parametrelerinin geçersizliği tüm görüşmelerin sonuçsuz kalması iki devletli çözümden başka bir seçenek bırakmadığını Derneğimiz önemle vurgulamaktadır”