Kazanmak güzel

Çetinkaya şampiyonluk yarışında kazanarak yoluna devam ediyor. Rakiplerinin kayıpsız geçtiği haftada Yalova karşısında istediği güzel oyunu sahaya yansıtamasa da 3 puan almasını bildi.

Yüksek tempoda oynanmayan maçın ilk devresinde Çetinkaya, mücadele anlamında rakibine üstünlük sağlayan taraftı. Saha içinde oyunun her alanında Çetinkaya vardı ve ilk devrede biri penaltıdan olmak üzere iki gol birden buldular. İlk devrede buldukları net gol pozisyonlarını da gole çevirseler devreyi çok daha farklı skorla kapatabilirlerdi.

Çetinkaya ikinci devrede de oyunun mutlak hakimiydi. Oyuna istediği gibi yön vererek gol pozisyonları buldu ancak gol atmayı beceremediler.

David kötü günündeydi. Oyundan çıkmak istedi, Turan hocam da onu oyundan aldı.

Futbol doksan dakikalık artıları olan bir oyundur fakat Çetinkaya bulduğu gol pozisyonlarını cömertçe harcadı.

90+ da ise Serhan ile kaleci Cenk anlaşmazlığında kalelerinde golü gördüler ve maçın son bölümleri onlar adına sıkıntılı geçti.

Futbolda bulduğun gol pozisyonlarını değerlendirip maçı koparacaksın.

Çetinkaya farklı kazanacağı mücadelede, tek farklı skorla galip gelerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etse de dün son bölümde yaşadıkları gelecek maçlarda kendileri için düşünmeleri gereken bir durum.

Yalova’da ise işler yolunda gitmiyor. Büyük sıkıntılar ve sorunları olduğu belli. Çetinkaya karşısında maça iyi başlamadılar. Saha içinde motivasyon eksikliği oyuncuların iyi mücadele etmelerini engelledi. İlk devre oyunu kendi alanlarında kabul ettiler. Cenk hocam oyuncularına topu kaleden uzak tutmalarını ve savunmanın yan top yapmaması için uyarılarda bulundu. İyi başlamayan mücadelede kalelerinde iki gol gördüler. Devreyi daha farklı skorla geride kapatabilirlerdi. Skorun artmasını engelleyen neden, savunmanın verdiği gol pozisyonlarında, kaleci İrfan’ın başarılı olmasıydı.

İkinci devrede Buğra sakatlanıp oyuna devam edemezken yerine Batshi dahil olarak orta sahada görev yaptı.

Batshi’nin fizik ve kondisyon bakımından henüz hazır olmadığını söyleyebilirim.

Mücadelenin son bölümünde Çetinkaya’nın savunma anlaşmazlığında Ali ile golü buldular. Bu golle beraberliğe biraz olsun ümitlenseler de buna zaman yetmedi.

Yalova, Çetinkaya’nın rakibi değil. Güçlü bir rakibe kaybettiler. Ligin altı cadı kazanına döndüğü için Yalova artık bire bir rakipleri ile yapacağı maçlara konsantre olmalı.

Müsabakayı yöneten Osman Özpaşa ve yardımcıları başarılı bir maç çıkardılar.