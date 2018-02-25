Kaymaklı doludizgin

Beş golün atıldığı, üç kırmızı kartın çıktığı maçta Binatlı’yı deplasmanda 4-1 mağlup eden K.Kaymaklı ligdeki çıkışını sürdürerek doludizgin yoluna devam etti. Ev sahibi Binatlı ise aldığı bu farklı yenilgi ile zirve yarışında çok büyük bir yara aldı. İlk yarıyı önde bitirmesine rağmen, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamayan sarı yeşilliler maçtan yenik ayrılmak zorunda kaldı. Maç boyunca Binatlı defansta cezalı Erbay’ın eksikliğini hissetti Kaymaklı özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu ile sonuca giderken, arka arkaya bulduğu goller ile zorlu rakibini geçmeyi başardı.

Oyuna iyi giren Kaymaklı geliştirdiği akınlar ile rakibin kalesinde gol arayan taraftı. Binatlı ise oyunun ilk bölümünde tutuk bir oyun ortaya koydu. Buna rağmen Peter ile öne geçmeyi başardı. Ama maç boyunca istediği futbolu oynayamayan ev sahibi ekip, oyunun büyük bir bölümünde organize olamayarak etkisiz görüldü. Hafta içi zorlu bir kupa maçı oynamasına rağmen, Kaymaklı rakibine oranla çok daha istekli ve arzuluydu. Özellikle ikili mücadelelerden galip çıkan deplasman ekibi, ikinci yarıda üstünlüğü tamamen eline geçirdi.

Uğur, Franck, Konan ve Yusuf oynadıkları futbolla takımın öne çıkan isimleriydi. İkinci yarıya Sercan’ın golü ile giren Kaymaklı, hemen akabinde Uğur ile öne geçmeyi başardı. Kalesinde art arda gördüğü goller ile demoralize olan Binatlı oyundan da düştü. Kehinde ve Mehmet Kaygısız’ın kırmızı kartla oyun dışı kalmalarından sonra her iki takımda yaklaşık otuz dakikalık bölümü on kişi oynamak zorunda kaldı. Buna rağmen Kaymaklı oyundaki üstünlüğünü devam ettirdi ve Yusuf ile Uğur’un şık golleri ile maçı koparmasını bildi. Son dakikalarda Sercan’da enteresan bir pozisyon sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kalması Kaymaklı’nın maçı dokuz kişi tamamlamasına neden oldu.

Sonuç olarak Kaymaklı dün oynadığı güzel futbolla maçı hak ederek kazandı. Binatlı ise kendisi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmayı farklı kaybederek neredeyse zirve yarışından koptu.