FutbolSpor

Kaymaklı altın buldu

11 Mart 2019
Mustafa Bahadır

Mustafa BAHADIR

 İki ekip açısından büyük önem taşıyan maçta rakibini  deplasmanda  üç golle  geçmeyi başaran K.Kaymaklı  altın değerinde  bir galibiyete  imza atan taraf oldu.Bu galibiyetle  ligde rakibinin  önüne geçen yeşil siyahlılar ,büyük bir mutluluk  ile evine döndü.Ev sahibi  Binatlı  ise öne geçtiği maçta  skoru  koruyamadı  ve maçtan yenik ayrılarak  ligdeki sıkıntılı durumundan kurtulamadı.

Oyunun  ilk bölümlerinde  Kaymaklı  etkili görüldü. Daha  sonra oyunda dengeyi kuran  ev sahibi ekip rakip kalede  önemli fırsatlar buldu.B

unların bir tanesinde ise kornerden Muammer’in gönderdiği topu  Burak  şık bir vuruşla ağlara gönderdi  ve takımını öne geçiren golü attı.Golün hemen ardından ise Jorge’nin  nefis rövaşata vuruşu  yan direkten geri gelince Binatlı ikinci golden oldu.İlk yarının uzatma dakikalarında ise maçın kırılma  anlarını yaşadık.Önce gelişen Binatlı atağında Jorge ve Burak anlaşamayıp  topa vuramayınca Binatlı  ikinci gol şansını kullanamadı. Akabinde  gelişen atakta ise Muhammet Nazik  güzel bir vuruşla skora dengeyi getiren isim oldu. Devre eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya moralli  giren  Kaymaklı  rakip kalede pozisyonlar  üretmeye çalıştı. Ancak yine ilk yarıdaki gibi golü kaçıran taraf Binatlı olurken, akabinde Kaymaklı  penaltı kazandı.Victory’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak genç kaleci Efe’yi geçemedi. Ardından gelişen atakta ise M.Göçben’nin düşürülmesi ile Kaymaklı  penaltı kazandı . Atışı kullanan  Bahadır takımının ikinci golünü kaydetti. Gelen ikinci golden  sonra Binatlı rakip kaleye  yüklendiyse de  günün  başarılı ismi  genç kaleci  Efe’yi  bir türlü  aşamadı. Maçın  son anlarıda ise Tamen ile üçüncü  golü bulan ev sahibi ekip bu hayati maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.

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