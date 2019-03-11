Kaymaklı altın buldu

Mustafa BAHADIR

İki ekip açısından büyük önem taşıyan maçta rakibini deplasmanda üç golle geçmeyi başaran K.Kaymaklı altın değerinde bir galibiyete imza atan taraf oldu.Bu galibiyetle ligde rakibinin önüne geçen yeşil siyahlılar ,büyük bir mutluluk ile evine döndü.Ev sahibi Binatlı ise öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maçtan yenik ayrılarak ligdeki sıkıntılı durumundan kurtulamadı.

Oyunun ilk bölümlerinde Kaymaklı etkili görüldü. Daha sonra oyunda dengeyi kuran ev sahibi ekip rakip kalede önemli fırsatlar buldu.B

unların bir tanesinde ise kornerden Muammer’in gönderdiği topu Burak şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü attı.Golün hemen ardından ise Jorge’nin nefis rövaşata vuruşu yan direkten geri gelince Binatlı ikinci golden oldu.İlk yarının uzatma dakikalarında ise maçın kırılma anlarını yaşadık.Önce gelişen Binatlı atağında Jorge ve Burak anlaşamayıp topa vuramayınca Binatlı ikinci gol şansını kullanamadı. Akabinde gelişen atakta ise Muhammet Nazik güzel bir vuruşla skora dengeyi getiren isim oldu. Devre eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya moralli giren Kaymaklı rakip kalede pozisyonlar üretmeye çalıştı. Ancak yine ilk yarıdaki gibi golü kaçıran taraf Binatlı olurken, akabinde Kaymaklı penaltı kazandı.Victory’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak genç kaleci Efe’yi geçemedi. Ardından gelişen atakta ise M.Göçben’nin düşürülmesi ile Kaymaklı penaltı kazandı . Atışı kullanan Bahadır takımının ikinci golünü kaydetti. Gelen ikinci golden sonra Binatlı rakip kaleye yüklendiyse de günün başarılı ismi genç kaleci Efe’yi bir türlü aşamadı. Maçın son anlarıda ise Tamen ile üçüncü golü bulan ev sahibi ekip bu hayati maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.