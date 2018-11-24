Kartal 10 hafta sonra düştü

Mustafa ÖZSOY

K-Pet Süper Lig’de 10. haftanın perdesi, dün akşam oynanan Mağusa Türk Gücü-Yenicami maçı ile açıldı.

Bu karşılaşma öyle bir maçtı ki; zirvenin de kaderini belirleyecekti.

Maç öncesinde zirvedeki Yenicami 25 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipcisi MTG 22 puanla ikinci sırada yer alıyordu.

Yenicami’nin kazanması bir anlamda en yakın takipçisine 6 puan fark yapıp şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edeceği anlamındaydı.

MTG ise kazanarak rakibini yakalayıp şampiyonluk yarışına tam anlamıyla ortak olma hesapları içindeydi.

Dün akşam ne sağnak yağmur ne de soğuk hava seyircinin stadı doldurmasını engellemedi.

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nı dolduran futbol severler heyecan dolu 90 dakika izlerken 3 puanı alan taraf 3-0’lık skorla ev sahibi MTG oldu ve sarı-yeşilliler hedefine ulaştı.

MTG’nin bu galibiyeti ile lider Yenicami hem liderlikten oldu, hem de 10 haftalık yenilmezlik unvanı sona erdi. Kısaca Kartal 10 hafta sonra düşmüş oldu.

Sarı yeşillilere müthiş bir zafer kazandıran ve maça damga vuran isim ise Thankgod Peter’di. Peter, attığı 3 golle hat-trick yaptı ve takımını da zirveye taşıyarak maçın kahramanı oldu.

Peter dışında MTG’de maçın kazanılmasındaki en önemli faktörler, takım oyunu, hırsı, mücadelesi ve futbolcuların sahaya koyduğu kazanma arzusuydu. Özellikle savunmada Halil Uçar ve Orhan, orta alanda Mehmet Erol ve Mehmet Gürlü, kaptan Yasin ve Halil Turan galibiyetin ve liderliğin gelmesinde önemli pay sahibi oyuncular oldu.

Sarı yeşillilerde başkan, yönetim ve teknik heyet, bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu futbolculara iyi aşılaşmıştı.

Maç boyunca neredeyse Yenicami’ye gol pozisyonu dahi vermeyen Mağusa ekibinde sakatlıkları geçmeyen Sami, Şenol ve Uğur’un da bu kadroda olduğunu düşündüğümüzde şampiyonluk yarışı bundan sonra çok daha heyecanlı geçecek demek oluyor.

Yenicami’ye gelince, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kanatları işlemeyen siyah beyazlıların rakip kaledeki etkili pozisyonları yok denecek kadardı. Yenicami’de kazanmak için sahada Ünal dışında mücadelede eden futbolcu yoktu ancak Ünal’ın da pas atacak arkadaş bulamaması hatalar yapmasına neden oldu.

Kartallar, ikinci yarıda Oladele’nin de kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalıp tam anlamıyla rakibine teslim oldu.

Maçın son bölümünde sağnak yağmurla birlikte açık tribünde yer alan seyircilerin orta alandaki kapalı tribüne sığınmak istemesi kapalı tribünlerin yetersizliğini ortaya koydu.

Bu görüntüyle birlikte Spor Dairesi’nin Dr. Küçük Stadı’na kapalı tribün yapması kaçınılmaz oldu.

Karşılaşmanın hakemi Fehim Dayı, bazı pozisyonlarda yeterli olmasa da kırmızı kart kararında haklıydı.