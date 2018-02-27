Kalite farkı !!!

K-Pet Süper Lig’de 20.haftanın kapanış mücadelesi, lider Yenicami’nin müthiş futbolu sonunda ezeli rakibi GAÜ Çetinkaya’ya dört çekip liderliğini perçinlemesine sahne oldu.

Ligde maç öncesinde Doğan Türk Birliği’nin 40 puana ulaşması ile, 40’ar puanlı lider Yenicami ve takipçisi konumundaki GAÜ Çetinkaya’nın kupadaki mücadelelerinin 3 gün ardından bu kez ligde karşılaşmaları futbol camiasında ilgiyi daha da artırmıştı.

İki takım 3 gün önce Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşmış ve Yenicami, Çetinkaya’yı 2-1 mağlup ederek avantaj yakalamıştı. İki ekip bu kez ligdeki şampiyonluk yarışında çok kritik bir maça çıktı.

Bu maç öncesinde lider Yenicami 40 puan ve gol averajı ile lider, aynı puana sahip Çetinkaya ise Doğan Türk Birliği’nin ardından gol averajıyla üçüncü sırada bulunuyordu.

Ezeli rakipler mücadelesinde farklı kazanan Yenicami bu galibiyet sonrasında rakiplerine 3 puan fark yapıp liderliğini sürdürdü.

Yenicami’de maç öncesi Eray’ın sakatlığı dışında başka eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyordu. Sarı-kırmızılılarda ise hafta içi oynanan karşılaşmada sakatlanan ve dün geceki maçta forma giyemeyen Erdinç yanında Esin ve Serkan’ın sakat sakat oynatmak zorunda kalması dezavantajdı.

Nitekim Serkan ve Esin ikinci yarıda oyundan alındı. Yenicami’nin gol yollarındaki en büyük silahları John’lar, Tansel, gibi etkili silahları yanında orta sahada ileriye dönük oynatılan Ünal çok etkiliydi.

Sarı kırmızılar defansta Serhan, Serkan ve Abbas gibi oyuncularının hava toplardaki hakimiyetine güveniyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Sarı kırmızılar sahada tel tel dökülürken, Yenicami ilk ve ikinci yarıda bulduğu ikişer golle karşılaşmayı zorlanmadan kazandı.

Sarı kırmızılarda orta sahada İbrahim Çıdamlı ve Sercan etkisiz kalırken, Yenicami’de ise iki gole imza atan Ünal ile Mehmet Altın orta sahada çok çalıştı, sahada neredeyse basmadık yer bırakmadı. Ve ileride John’lar ile birlikte kartalı uçuran futbolcuların başında geldi.

Yenicami karşısında etkisiz bir futbol sergileyen GAÜ Çetinkaya, büyük bir riski de aldı. Sakatlıkları süren Serkan ve Esin’le zorunlu olarak başlamak istemesi ileriki haftalarda GAÜ Çetinkaya’ya daha da sıkıntı yaratabilir. Eko’nun da ikinci sarı karttan kırmız kart görmesi başka bir sıkıntı.

Şu bir gerçek ki, dar ve yaşlı bir kadroya sahip olan GAÜ Çetinkaya, Yenicami’den şampiyonluk yarışında aldığı yenilgi ile büyük bir yara alırken ilerleyen haftalarda çok daha sıkıntılı bir dönemece girecek.

Yenicami, bileğinin hakkı ile rahat bir galibiyet elde ederken, zirve yolunda da emin adımlarla ilerliyor. GAÜ Çetinkaya’nın rakip fillere attığı üç golü geçersiz sayan hakemler, verdiği kararlarda haklı idi. İlk yarıda Abbas rakip fillere gol atarken Esin rakibine faul yaptığı gerçeksi ile, ikinci iptal edilen golde ise Sercan topu elle oynamıştı ve üçüncü golde de topa son vuran Serhan ofsayt pozisyonunda idi.

GAÜ Çetinkaya’da başkandan taraftarına kadar tüm herkesin maçtan sonra hakeme yönelik saldırı girişimleri yanlıştı. Çünkü Fehim Dayı ve yardımcıları maçı genelde iyi yönetti.