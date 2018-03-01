Kaçak ete 24 bin TL para cezası

Polis Girne’de 500 kilo kaçak ete ele geçirdi. Kaçak eti satın alan restorana 21 bin TL, eti sağlayan kasaba ise 3 bin TL ceza kesildi. Lefkoşa’daki kasap belediye tarafından mühürlendi

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi, Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli iş yerine gümrüğü ödenmemiş et geleceği bilgisi üzerine pusuya yattı.

27 Şubat tarihinde restorana Hasan Dağaşener’in LJ 738 plakalı Van araçtan et indirdikleri esnada suçüstü yakalandılar.

Yapılan kontrolde van araçtan gümrüğü ödenmemiş 300 kilogram, restoranın buzdolabında ise 200 kilogram sığır eti ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada söz konusu etleri, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Hasgül Kasap isimli iş yerinden Hüseyin Dağaşaner’in gönderdiği bilgisi üzerine polis Hasgül Kasap isimli iş yerinede baskın düzenledi.

Kasapta mühürsüz et ele geçirildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kasap’ta aynı gün Veteriner Dairesi’nde görevli bir personelin yaptığı kontrolde, 5 adet kuzu, 4 adet koyun, 3 adet keçi ve 4 parça dana cinsi etlerin mühürlü olduğu tespit edilirken, 2 ayrı poşette toplam 4 parça 50 kilogram etin mühürsüz olduğu tespit edildi.

Kasap mühürlendi

Havadis’in elde ettiği bilgide, Veteriner Dairesi’nin gerçekleştirdiği kontrollerin ardından, söz konusu iş yerinin Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Restoran ve kasaba ceza yağdı

Kaçak et operasyonunun ardından Gümrük Dairesi Girne’de faaliyet gösteren restorana ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren kasaba ceza yağdırdı.

Gümrük Dairesi, Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın işletmeciliğini yapan Mustafa Liman’a konu etleri gümrüğe bildirmediği için 21 bin TL, Hasgül Kasap’ın işletmecisi Hüseyin Dağaşaner’e ise 3 bin TL para cezası kesti.

Kesilen cezayı ödeyen iş yeri sahipleri ile Hasan Dağaşener yapılan sorgulamanın ardından serbest kaldı.