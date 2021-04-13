Johnson & Johnson aşısında pıhtılaşma riski

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından ortak yapılan açıklamada, söz konusu tek dozluk aşının uygulandığı 6 kadında pıhtılaşma oluşumunun incelendiği kaydedildi.

İnceleme sürecinin tamamlanmasına kadar aşının kullanımının durdurulması önerildi.

ABD’de şu ana kadar 6,8 milyondan fazla doz Johnson & Johnson aşısı uygulanmıştı.

Avrupa da inceleme başlatmıştı

AB’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı da (EMA), 9 Nisan’da Johnson & Johnson tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başlamıştı.