İspanya’da domates çılgınlığı (La Tomatina)

İspanya’nın ünlü domates fırlatma festivali La Tomatina 22 bin kişinin birbirlerine 145 ton fırlatmasıyla gerçekleşti.

Dünyanın en büyük yemek savaşı La Tomatina başladı. Festival, Valencia şehrinin yakınında bulunan Bunol kasabasında her yılın Ağustos ayının son Çarşamba gününde düzenleniyor.

Yetkililer bu yılki savaşa 22 binden fazla kişinin katıldığını açıkladılar. Bu yıl Bunol kasabasına kamyonlarla 145 ton domates taşındı.

spanyollar, Bunollu gençlerin eğlenmek için çaldıkları domatesleri birbirlerine fırlattığı 1945 yılından beri bu geleneği sürdürüyor.

Domates savaşı kasabanın bütün sokakları domates suyuyla kaplanana kadar devam ediyor.

La Tomatina diye adlandırılan Domates Festivali, İspanya’nın en önemli eğlence aktivitelerinden biri.

Domates Festivali’nin başlangıç tarihi ve nedeni tam olarak bilinmese de bir rivayete göre şehirde sevilmeyen bir belediye başkanını protesto etmek isteyen kişilerin başlattığı bir savaş.

Diğer rivayet ise bunun gençler arasında yapılan eski bir eğlence aktivitesi olduğu yönünde.

Bir dönem bu geleneksel festival yasaklansa da hükümetin el değiştirmesi ile domates savaşı tekrar düzenlenmeye başlamış.