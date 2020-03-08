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İlk yarıda biten maç

8 Mart 2020
Metin Delideniz

Hoca değişikliğinden sonra 5 haftadır kazanan Gönyeli için, dünkü maçı gördükten sonra “nasıl olur?” diye sormamak için insan kendini zor tutuyor.

Lider MTG; bugüne kadar en kolay maçlarından birini kazandı. İkinci yarıda da kupa maçının antrenmanını yaptı dersem abartmış olurum. Çünkü onu da yapmadı. Ter antrenmanı gibi bir şey yaptı. Hakemin başlangıç düdüğünden 2 dakika sonra ilk golü atan lider, maçın farklı skorla biteceği sinyalini verdi. Gönyeli ise, maça beşli savunma ile çıkıp, yenilirsem de farklı yenilmeyim düşüncesi ile oynamak istedi. Bu formül ters tepince, ilk yarıda atılan goller maçın bittiğini gösterdi. İkinci yarıda yine bir varlık gösteremeyen ve rakibinin üstüne gidemeyen Gönyeli’nin oyunu MTG futbolcularının da işine geldi. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, ikinci yarıca zevksiz bir maç seyretti. Çünkü iki önemli eksiği olan Gönyeli’nin maça asılamaması maçın ikinci yarısının çekişmeli geçmesine engel olan büyük bir faktördü. MTG’nin maç gelirlerini yanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne bağışlanacağının hafta içi açıklanmasına karşın her zamanki taraftarından daha fazla bir seyircinin maça gelmesini beklerdim. Bu güzel davranışın daha da ilgi görmesini bekledim. Ama bu davranışın yine de önemli bir şey olduğunu ve örnek teşkil etmesini umuyorum. Maçın hakemleri en rahat maçlarından birini yönettiler. Çünkü sahada çetin bir mücadele yoktu. Rakip Gönyeli kaderine razı olan bir oyun sergileyince, MTG de maçı istediği tempoda oynayıp tamamladı.




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