İlk gole kadar her şey ortaktı

Dünkü MTG-Gençler Birliği maçında ilk gelen gole kadar her şey ortada idi. MTG maçın başından golü bulduğu 63. dakikaya kadar daha iyi oynar gibi görünse de, net gol pozisyonlarına giremediler. İlk devrenin en tehlikeli gol pozisyonunu Gençler Birliği yakaladı. Emir’in yakın mesafeden kafa vuruşunu Türkkan direk dibinden kornere çeldi. İyi oynar gibi görünen MTG kalesinde bu golü görse işin seyri değişebilirdi. MTG gol dakikasına kadar topa sahip olan taraftı. Ancak, 63. dakikada Adil’in golünden sonra etkili pozisyonlara girdiler. Sağdan ve soldan bindirmelerle çok net pozisyonlar ürettiler. İkinci golden sonra Gençler Birliği oyundan tamamen düştü. tamamen savunmaya çekildi. Bu da MTG’nin işini kolaylaştırdı. Dinopeter’in topla gereğinden fazla oynaması pas vermede gecikmesi daha çok gol atmalarına engel oldu. MTG son iki haftada aldığı 6 puanla puan cetvelinde yükselmelerine neden oldu. MTG gol bulana kadar tempoyu yükseltemedi. MTG’de son haftalarda gözlemlediğim gol atana kadar tempoyu yükseltemiyorlar. Gol bulduktan sonra rakip kaleye olan baskılarını çok artırabiliyorlar. Hakemler dünkü maçta çok iyi bir maç yönettiler. Her iki takım oyuncuları da maç boyunca hakem yönetimine yardımcı oldular. Gençler Birliği takımında Emeka’nın olmayışı gol pozisyonuna girememelerinin tek sebebiydi. Ben Gençler Birliği’nin ligin ikinci devresinde birçok önemli oyuncusunu kaybetmesine karşın, kadrosuna dahil ettiği genç futbolcularla bu ligde kalmayı başaracağına inanıyorum.