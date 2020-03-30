İlgiyle okudum…

Fevzi BEYAR

Gazetemizin Spor Şefi Ahmet Özsoy, geçen günkü “Hayretle okuyorum” başlıklı köşe yazısında ilginç bir saptamada bulunmuş “Kıbrıs Türk Futbolunun bugün içinde bulunduğu İLERLEMEMİŞ durumu, futbolumuzda söz sahibi insanların ta kendisi. Şimdi yapılan yorumlar ve açıklamaları okuyunca bunu çok daha rahat söyleye biliyorum. Düşünebiliyor musunuz halen daha “futbol oynansın. Kaldığı yerden devam etsin” diyenler var…

Sevgili Ahmet Özsoy, doktorlardan aldığı bilgiye dayanarak bir sporcunun 15 gün evde oturursa 1 ay geri gittiğinden söz ediyor. Daha sonra 40 günlük bir süreyi kıstas alarak “Bu sporculara şampiyonluk veya kümede kalma yarışı vereceği 8 haftalık Üst düzey performans isteyen sürece hazırlayacaksınız 15 günde” diyerek hayretlerini dile getiriyor.

Sayın Şefim, ülke futbolun içinde bulunduğu ‘ilerlememişliği’ bugün futbolda söz sahibi olanlara bağlarken bizi de o kategoriye koymuş mu, bilmiyorum ama biz de Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu gibi içerisinde bulunduğumuz ligin oynanıp sonuçlandırılması gerektiği görüşüne katılanlarındanız…

Ahmet kardeşime hatırlatmak isterim ki bizler, kendisinin belirttiği gibi futbolcularımızdan ÜST DÜZEY performans beklemiyoruz. Normal, en alt düzeyde de olsa liglerin tamamlanmasını sağlayacak gayretle, liglerin tamamlanmasını ve futbolun adaletinin sağlanıp kimsenin hakkının yenmemesidir!

Diğer bir konu evde oturan sporcular konusu. Sporcularımız evde niye otursun ki, dünyada sporcular evde oturuyorlar mı sanki? Tamam, evdeler ama oturmuyorlar, yarın maç varmış gibi çalışıyorlar, kendilerini fit tutmak için spor yapmaya devam ediyorlar. Bizimkiler de aynısını yapmalılar.

Hatırlatmak isterim, UEFA geçen gün yaptığı ‘futbola dönüş’ operasyonunda, bütün ligler için (üyelerinin) ortak planlama yapıldığını açıkladı. Buna göre maçlar en geç Ağustos’ta kaldığı yerden devam edilecek ve tamamlanacak. Uluslar arası takvim de ona göre belirlenecek…

Hangi para ile ligi götüreceğiz konusu ise bambaşka bir konu. İşte bizim asıl sorunumuz bu işte! Buna kafa yormamız gerektiği konusuna yürekten katılıyorum. Ne var ki bu konu gelecek sezonların meselesi! O konular gündeme gelince pek tabii tartışır olacağız. Zaten biz, bu statünün yanlış, sürdürülebilir olmadığını yıllardır söylüyoruz…

Müsaadenizle şunu da ekleyeyim. Yeni öneriler ileri sürerken lütfen takımların çoğaltılmasından çok azaltılması konusunda fikir yürütünüz. Futbolumuzdaki en büyük sorun nüfusumuza göre ligimizdeki takım sayımızı çok fazla oluşudur!