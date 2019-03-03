İkram etti

Cihangir, rakibi Binatlı karşısında kendi evinde müsabakada iki defa skorda avantaj yakalasa bile savunma oyuncusu Nurettin’in bireysel hatasıyla uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol neticesinde maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Futbol dilinde son anda çok basit hatadan kazanılan gole rakibin ikramı denir. Bunu futbol severler böyle yorumlar. Futbol hatalar oyunudur. Nurettin de bunu yaşamış oldu. Çok üzgündü. İki takım da kazanmak için sahada mücadele verdi. İki takımın da oynadıkları oyun planı ve saha yayılış şekli hücum üzerine kurulmuştu. Maçta tam 5 gol izledik. Dk 1 gol 1 ile başlayan mücadele dakika 90+3 gol ve deplasman takımı Binatlı’nın galibiyetiyle sonlandı. Haftalardır Binatlı kazanamıyordu, zor bir deplasman galibiyetiyle kazanmış oldu. Binatlı kalecisi Salih Beyoğlu müsabakada topa dokunmadan kalesinde golü gördü. Cihangir’in Musa ile bulduğu golde; savunma topu uzaklaştırmak isterken ve pozisyon devam ederken kaleci hazırlıksız yakalandı. Nevar ki iyi maç çıkarttı. Zihni savunmada hata yaptı kalelerinde ikinci golü gördüler. Mağlup duruma düştüler. Zihni attığı kafa golüyle hatasını affettirdi. Binatlı bir puanı aldım derken müsabakadan üç puanla ayrıldı. Çihangir hafta arası çok ağır bir zeminde lig mücadelesinde son dakika golüyle mağlup olmuştu. Dünkü mücadelede Yannick sakatlanıp oyuna devam edemedi. Salih Say oyuna dahil oldu. Alışık olmadığımız hücum hattında görev aldı. Takımı adına güzel bir gol attı. Hasan Burgaç hocam Cihangir takımını iyi tanıdı. Saha içi organizasyonunda Yannick’in sakatlanması yeniden oyunu şekilendirdi. Rakip Binatlı oyunu kazanmak için bütün riskleri alıp savunmada az adamla kaldı. Cihangir’de Musa geliştirdiği etkili ataklarla ön plana çıkmayı bildi. Benim düşüncem oyundan alınması hataydı. Musa maçın iyi oyuncularındandı. Cihangir iki haftadır kaybediyor. Binatlı kazanmaktan başka çaresi olmadığı maçta uzatmada Jorge’nin golü ile kazandı. Cihangir oyunda daha etkiliydi. Topa son vuruşlarda dikkatli değildiler. İki gol buldular. Maçı koparacak gol pozisyonlarını gole çeviremediler. Müsabakadan yenik ayrıldılar. Maçı yöneten Fehim Dayı ve yardımcıları başarılıydı.