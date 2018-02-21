İkisine ek tutukluluk, 4’ü teminatla serbest

Narkotik ekiplerinin Kanlıköy’de hafta sonu düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 kişiden dördü teminata bağlanırken, iki kişi hakkında ek tutukluluk alındı

Devrim DEMİR

Kanlıköy’de, zanlı Selahaddin Çakmak’ın ikametgâh olarak da kullandığı bir kahveye yapılan uyuşturucu baskında yakalanan zanlılar Salahattin Çakmak, Veli Gül, Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Aslan dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Aslan aleyhindeki soruşturmayı tamamlarken, Veli Gül ve Selahhattin Çakmak aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Kıdemli Yargıç Reynar, zanlılar Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Aslan’ın ise yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 3 Bin TL nakit teminat yatırmasına, emir verdi.

Kıdemli Yargıç benzer sabıkası olan zanlı Günkurt’un ayrıca ek olarak KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluna bağlı serbest kalmasına karar verdi.

4’ü teminat ikisi tutukluluk

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların 16 Şubat tarihinde saat 20.10-20.45 arasında Kanlıköy’de zanlı Salahaddin Çakmak’ı ikametgâhına düzenlendikleri operasyonda içeri girdikleri sırada polisi fark eden Veli Gül’ün uyuşturucu olduğuna inanılan bir maddeyi tuvalete atarak sifonu çektiğini belirtti.

Polis, operasyon sırasında zanlılar Cem Daniel Günkurt ve Oğuzhan Uşaklının da ikametgâha girerken tespit edildiğini ve zanlı Günkurt’un üzerinde yapılan aramada da üç ayrı naylon içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucunun parasını ödemek için yanında getirdiği 250 TL bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis Çavuşu Erkan Karam, bu dört kişinin dışında da yine ikametgâhın önünde araç içerisinde bulunan Görkem Koyuncu ve Mehmet Aslan’ın da mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Polis Çavuşu Erkan Karam, Selahattin Çakmak, Veli Gül ve Cem Daniel Günkurt’un suçüstü yakalanarak, Oğuzhan Uşaklı, Görken Koyuncu ve Mehmet Aslan’ın da mahkeme emri gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis zanlıların tutuklanmasının ardından zanlılar Oğuzhan Uşaklı, Görken Koyuncu ve Mehmet Aslan’ın ifadelerinde, Şubat 2018 tarihinde 4 farklı tarihte birer gram olmak üzere 100’er TL’ye aldıklarını itiraf ettiklerini kaydetti. Polis çavuşu Karam, aranan bir şahıs, kayıp olduğuna inanılan emareler, incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu belirtip, Selahattin Çakmak ve Veli Gül’ün 8 gün daha tutuklu kalmasını, diğer zanlılar Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Aslan’ın ise teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve zanlılar Gül ve Çakmak’ın itirazlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar itiraz ve beyanları değerlendirerek soruşturmanın selameti açısından 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.