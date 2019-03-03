Köşe Yazarları

Heyecan dolu maç

3 Mart 2019
Mustafa Bahadır

İki ekip açısından büyük önem taşıyan maçta, Ülkü Yurdu sahasında Gençler Birliği’ni  konuk etti. Altı  golün atıldığı, iki penaltı  kararının  verildiği  heyecan dolu bu karşılaşmada  iki ekip de sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Uzatmalara  üstün durumda  giren  G.Birliği son anda kalesinde  golü görünce galibiyeti  kaçıran taraf oldu. Ülkü Yurdu ise iki kez öne geçmesine rağmen  skoru koruyamadı ve ancak uzatmanın son anlarında bulduğu gol ile bir puanı kurtarabildi. Oyunun  ilk dakikalarında G.birliği biraz daha atak  görülürken, Ülkü  Yurdu  önce oyunda dengeyi  kurdu ve öne geçmeyi başardı. Özellikle soldan  Azat’ın  taşıdığı toplar ile etkili olan ev sahibi ekip, yine bu oyuncunun ortası sonucu  Hafız ile skoru buldu. Geriye  düşmesine rağmen  G.Birliği  oyunu bırakmadı. Rakibinin  üzerine giden deplasman  ekibi özellikle yabancı  oyuncuları  ile etkili oldu. Lawal’ın  büyük hatasından  Lahra Guaman   eşitliği sağladı. Ardından kazanılan  penaltı atışında  Francisco Erdoğan’ı  geçemeyince  G.Birliği öne geçme şansını  kullanamadı. Devre  eşitlikle  sona erdi. İkinci yarının başında  Hafız ile  Ülkü Yurdu tekrar öne geçti. Ancak  M.Göktaş ile Erdinç’in sakatlanıp  çıkmaları  ev sahibi ekibin oyun düzenini bozdu. Buna rağmen  eğer  Azat karşı karşıya pozisyonda topu ağlara  gönderebilseydi  belki de maçın skoru daha farklı  olabilirdi.Takımı geriye düştükten sonra oyuna İbrahim Köse ve Sertan’ı alan M.Bolkan  takımının rakip kalede daha fazla görülmesini sağladı. Nitekim  bunun sonucunda önce penaltıdan İbrahim Köse,ardından da Lahra Guaman’ın kafa golü ile  G.Birliği yenik durumdan galip duruma yükseldi. Geriye düşen Ülkü Yurdu  Lawal’i da ileriye çıkartarak eşitlik sayısı aradı. Maçın uzatmasının son anlarında ise Lawal’ın ortasına iyi yükselen Hafız kafa vuruşu ile takımını  ipten alan isim oldu. Dünkü maçta  üç gol atarak  hatt-trick yapan  Hafız takımının bir puan almasında en önemli rol oynayan futbolcuydu. G.Birliği ise özellikle M.Bolkan’ın göreve gelmesiyle diri bir takım görüntüsü çizdi. Son dakika galibiyeti kaçırmaları onlar için üzücü olduysa da oynadıkları futbol  ilerisi için büyük ümit verdi. Maçın hakemi Osman  Özpaşa ise verdiği ve vermediği penaltı kararları ile oldukça tartışıldı.

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