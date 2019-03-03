Heyecan dolu maç

İki ekip açısından büyük önem taşıyan maçta, Ülkü Yurdu sahasında Gençler Birliği’ni konuk etti. Altı golün atıldığı, iki penaltı kararının verildiği heyecan dolu bu karşılaşmada iki ekip de sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Uzatmalara üstün durumda giren G.Birliği son anda kalesinde golü görünce galibiyeti kaçıran taraf oldu. Ülkü Yurdu ise iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve ancak uzatmanın son anlarında bulduğu gol ile bir puanı kurtarabildi. Oyunun ilk dakikalarında G.birliği biraz daha atak görülürken, Ülkü Yurdu önce oyunda dengeyi kurdu ve öne geçmeyi başardı. Özellikle soldan Azat’ın taşıdığı toplar ile etkili olan ev sahibi ekip, yine bu oyuncunun ortası sonucu Hafız ile skoru buldu. Geriye düşmesine rağmen G.Birliği oyunu bırakmadı. Rakibinin üzerine giden deplasman ekibi özellikle yabancı oyuncuları ile etkili oldu. Lawal’ın büyük hatasından Lahra Guaman eşitliği sağladı. Ardından kazanılan penaltı atışında Francisco Erdoğan’ı geçemeyince G.Birliği öne geçme şansını kullanamadı. Devre eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başında Hafız ile Ülkü Yurdu tekrar öne geçti. Ancak M.Göktaş ile Erdinç’in sakatlanıp çıkmaları ev sahibi ekibin oyun düzenini bozdu. Buna rağmen eğer Azat karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderebilseydi belki de maçın skoru daha farklı olabilirdi.Takımı geriye düştükten sonra oyuna İbrahim Köse ve Sertan’ı alan M.Bolkan takımının rakip kalede daha fazla görülmesini sağladı. Nitekim bunun sonucunda önce penaltıdan İbrahim Köse,ardından da Lahra Guaman’ın kafa golü ile G.Birliği yenik durumdan galip duruma yükseldi. Geriye düşen Ülkü Yurdu Lawal’i da ileriye çıkartarak eşitlik sayısı aradı. Maçın uzatmasının son anlarında ise Lawal’ın ortasına iyi yükselen Hafız kafa vuruşu ile takımını ipten alan isim oldu. Dünkü maçta üç gol atarak hatt-trick yapan Hafız takımının bir puan almasında en önemli rol oynayan futbolcuydu. G.Birliği ise özellikle M.Bolkan’ın göreve gelmesiyle diri bir takım görüntüsü çizdi. Son dakika galibiyeti kaçırmaları onlar için üzücü olduysa da oynadıkları futbol ilerisi için büyük ümit verdi. Maçın hakemi Osman Özpaşa ise verdiği ve vermediği penaltı kararları ile oldukça tartışıldı.