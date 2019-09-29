FutbolKöşe YazarlarıSpor

Hata efsaneyi bitirdi

29 Eylül 2019
Mustafa Özsoy

İlk iki haftada henüz rakip kalelere gol atmayıp sadece bir puan alabilen geçtiğimiz sezonun şampiyonu MTG dün Çetinkaya karşısında hem 3 puanı aldı hem de bir anlamda kendini buldu.

Maç öncesi  başkent deplasmanına endişe içinde gelen MTG, oyunun hemen başında gelişen bir atakta penaltıyı buldu. Çetinkaya takım kaptanı Serkan Önet’le başlayan hata  penaltıya ve gole kadar uzanırken Batuhan’ın da kırmızı kart görmesine neden oldu. İşte bu dakikadan sonra Mağusa Türk Gücü, çok rahatladı. Hem penaltı atışında Yasin’le golü buldu hem de rakip 10 kişi kaldı.

Serkan’ın gereksiz bir şekilde Peter’le ikili mücadeleye girmesi ve topu kaptırması sarı-kırmızılılara pahalıya patladı.

Çetinkaya 10 kişi kalmasına rağmen ilerleyen dakikalarda gelişen ani bir atakta Amani ile beraberliği yakaldı. MTG , beraberlik golünden  sonra biraz  sarsıldı ancak  erken toparladı.

Ve ilk yarı karşılıklı atılan birer golle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Yasin’in sağdan getirdiği topla ikinci golü Ebi Peter’le bulunan MTG artık bu dakikadan sonar sazı eline alıp çalıp-oynamaya başladı  ve 71. dakikada farkı üçe çıkardıktan sonra sahada top gezdirmeye başladı.

MTG, maçın son bölümlerde ise henüz hazır olmayan yeni transferi  Zokou’yu da sahaya sürüp gelecek haftalarda onlarda  takıma katkı sağlamasını bekleyecek.

MTG’nin zor gibi görünen karşılaşmayı rahat kazanırken, Çetinkaya bu maçtan çok ders çıkarmalıdır.

10 kişi kalmış bir takımda  Gönyeli’den aldıkları Boniface, sahada  hiç bir şey yapmadı. Sadece gezindi durdu. Rakip karşında ne kaleye bir şut attı ne bir top kazandı. Ama sahada 90 dakika kalırken, takımının nerdeyse 9 kişi oynamasına neden oldu.

Efsane 3 maçtır henüz puanla tanışmadı. Sarı-kırmızıların tek kazancı bu maçta 4 gol yemesine rağmen kalesini koruyan 16 yaşındaki Kani’ydi. Eğer, Çetinkaya teknik patronları  Kani üzerinde durulursa Çetinkaya 20 yıl kaleci sıkıntısı yaşamaz.

Karşılaşmanın hakemi Utku Hamımcıoğlu,  karşılaşmanın ilk dakikalarında MTG’nin kazandığı penaltıyı yardımcı hakemi Fatih Bardakçıoğlu’nun uyarısı ile verdi. Ve önemli bir hatadan döndü.

Özetle keyif almadığımız bir maç olurken bunda Çetinkaya’nın oyun başında Batuhan’ın kırmızı kart görüp Çetinkaya’nın da 10 kişi kalmasının rolü de büyüktü.

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

MTG gaza bastı: 1-4

29 Eylül 2019

Başkentin en hızlısı Nasser Al-Attiyah

29 Eylül 2019
Bedia Balses

KAPILAR

29 Eylül 2019
Onur Borman

Resmi gazetede yayınlanan 2018 Gelir ve Kurumlar Vergi miktarları üzerine

29 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı