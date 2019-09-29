Hata efsaneyi bitirdi

İlk iki haftada henüz rakip kalelere gol atmayıp sadece bir puan alabilen geçtiğimiz sezonun şampiyonu MTG dün Çetinkaya karşısında hem 3 puanı aldı hem de bir anlamda kendini buldu.

Maç öncesi başkent deplasmanına endişe içinde gelen MTG, oyunun hemen başında gelişen bir atakta penaltıyı buldu. Çetinkaya takım kaptanı Serkan Önet’le başlayan hata penaltıya ve gole kadar uzanırken Batuhan’ın da kırmızı kart görmesine neden oldu. İşte bu dakikadan sonra Mağusa Türk Gücü, çok rahatladı. Hem penaltı atışında Yasin’le golü buldu hem de rakip 10 kişi kaldı.

Serkan’ın gereksiz bir şekilde Peter’le ikili mücadeleye girmesi ve topu kaptırması sarı-kırmızılılara pahalıya patladı.

Çetinkaya 10 kişi kalmasına rağmen ilerleyen dakikalarda gelişen ani bir atakta Amani ile beraberliği yakaldı. MTG , beraberlik golünden sonra biraz sarsıldı ancak erken toparladı.

Ve ilk yarı karşılıklı atılan birer golle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Yasin’in sağdan getirdiği topla ikinci golü Ebi Peter’le bulunan MTG artık bu dakikadan sonar sazı eline alıp çalıp-oynamaya başladı ve 71. dakikada farkı üçe çıkardıktan sonra sahada top gezdirmeye başladı.

MTG, maçın son bölümlerde ise henüz hazır olmayan yeni transferi Zokou’yu da sahaya sürüp gelecek haftalarda onlarda takıma katkı sağlamasını bekleyecek.

MTG’nin zor gibi görünen karşılaşmayı rahat kazanırken, Çetinkaya bu maçtan çok ders çıkarmalıdır.

10 kişi kalmış bir takımda Gönyeli’den aldıkları Boniface, sahada hiç bir şey yapmadı. Sadece gezindi durdu. Rakip karşında ne kaleye bir şut attı ne bir top kazandı. Ama sahada 90 dakika kalırken, takımının nerdeyse 9 kişi oynamasına neden oldu.

Efsane 3 maçtır henüz puanla tanışmadı. Sarı-kırmızıların tek kazancı bu maçta 4 gol yemesine rağmen kalesini koruyan 16 yaşındaki Kani’ydi. Eğer, Çetinkaya teknik patronları Kani üzerinde durulursa Çetinkaya 20 yıl kaleci sıkıntısı yaşamaz.

Karşılaşmanın hakemi Utku Hamımcıoğlu, karşılaşmanın ilk dakikalarında MTG’nin kazandığı penaltıyı yardımcı hakemi Fatih Bardakçıoğlu’nun uyarısı ile verdi. Ve önemli bir hatadan döndü.

Özetle keyif almadığımız bir maç olurken bunda Çetinkaya’nın oyun başında Batuhan’ın kırmızı kart görüp Çetinkaya’nın da 10 kişi kalmasının rolü de büyüktü.