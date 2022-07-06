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Güncel döviz kurları – 6 Temmuz 2022
Güncel döviz kurları- 6 Temmuz 2022
1 ABD Doları = 17,04 TL
- 1 Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 17,0484 TL‘ye karşılık gelmektedir.
- Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %0,44, son bir haftada %2,41 oranında değişmiştir.
- Amerikan Doları (USD), 23.06.2022 tarihinde 17,3501ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Amerikan Doları (USD), 27.06.2022 tarihinde 16,5309ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 Euro = 17,50 TL
- 1 Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 17,4998 TL‘ye karşılık gelmektedir.
- Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %0,18, son bir haftada %0,38 oranında değişmiştir.
- Euro (EUR), 08.06.2022 tarihinde 18,4348 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Euro (EUR), 29.06.2022 tarihinde 17,4328 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1 STG = 20,35 TL
- 1 İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 20,3557 TL‘ye karşılık gelmektedir.
- İngiliz Sterlini (GBP) son 24 saat içerisinde %0,13, son bir haftada %0,65 oranında değişmiştir.
- İngiliz Sterlini (GBP), 09.06.2022 tarihinde 21,5964 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- İngiliz Sterlini (GBP), 29.06.2022 tarihinde 20,2249 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.